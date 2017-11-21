科藝實驗創新輔導計畫 促交流合作

2017-11-21

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部「科技藝術實驗創新輔導推動計畫」起跑，未來一年將徵集實驗製作計畫，舉辦工作坊，串連產官學資源並打造科技藝術實驗媒合平台，因此，啟動第一步就率先於空總辦理「跨領域媒合展會」，邀請多組科技、藝術相關領域團隊與創作者共同參與，希望能促成同業交流及跨域商業合作。

計畫主持人蔡宏賢表示，「科技藝術實驗創新輔導推動計畫」是以文化為基礎，促成科技和藝術相互撞擊；最大變革是在過往直接徵選補助團隊的機制外，也組成輔導團並於空總長駐1年，進行召募並媒合組成具發展潛力的科藝團隊，預計徵召6組，給予合計220萬元的製作經費，希望以更多的彈性和實驗性，促成台灣科技藝術創作的進化和質變。

蔡宏賢表示，6團隊將分別以公開徵選「科技藝術實驗計畫」及輔導團主動召募「行動實驗室」的方式組成，前者須國內合法立案單位方得提案申請，可與國際人士或團隊合作，經初審、複審後選出3件，給予共130萬元的製作經費；後者由輔導團主動邀請視覺藝術、表演藝術、策展、科技研究及不限上述領域的創作或工作者，搭配製作人組成3團隊，給予共90萬元的製作經費；實驗創作過程將透過陸續舉辦的工作坊、工作營呈現並促進參與，明年10月公開發表，期間團隊除獲經費挹注、輔導團專案輔導媒合產官學資源外，也可利用空總空間進行研發創作。

目前正於空總進行的跨領域媒合展會，參展團隊類型多元，包含科技藝術產業相關之軟硬體整合廠商、開放社群、互動設計廠商、科技藝術家、生物藝術、釀造文化藝術、穿戴式媒體藝術、影音工程等，皆為台灣各領域數一數二的頂尖團隊，希望藉此媒合平台能創造更多超越想像的合作機會，展會將持續至23日。