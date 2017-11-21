文化部率團參加 西語系最大國際書展

2017-11-21

〔記者凌美雪／台北報導〕拉丁語系規模最大的國際書展墨西哥瓜達拉哈拉書展(Guadalajara International Book Fair)，也是法蘭克福之外世界第2大書展，迄今已辦理31屆，今年將於11月25日至12月3日展開，文化部延續「DESCUBRA TAIWÁＮ（發現臺灣）」為主題，第5次參加，共邀集52家出版社計451本原創作品參展，承辦單位書展基金會亦挑選12件台灣繪本製作西語試譯本於台灣館展出，並安排駐館版權專業人員進行洽談會議，期能促成更多版權交易。

今年台灣館運用近來極受矚目的新銳插畫家周見信的創作圖素為展場設計主軸，呈現台灣極具優勢的童書繪本進軍國際市場。同時也邀請周見信及其多年搭檔郭乃文為隨團作家。周見信擅長以版畫、水墨畫等多媒材進行創作，多元呈現溫暖又平實的內容，其與郭乃文合作的《尋貓啟事》以無字繪本的型式跨越語言、文化隔閡，已成功售出墨西哥版權，為瓜達拉哈拉書展之行博得頭彩。

書展期間，周見信除將受大會邀請，與烏拉圭、西班牙、丹麥等3國插畫家進行座談，並將透過簽書會及讀者工作坊，與當地書迷近距離互動。此外，周見信與郭乃文將舉辦2場「拓印體驗與幕活字雕刻」，以極具年節喜氣的版印春聯，提供參觀者體驗拓印的樂趣，並提供活字雕刻如「台灣南波萬」、「發現臺灣」等字組，讓民眾自己創意組合、DIY上色。

文化部表示，台灣館今年共分8大專區展示，包括Books For Taiwan、臺灣推薦插畫家、童書繪本、漫畫、華語學習、得獎好書區、多媒體出版品區、出版社專區等，並提供台灣沙龍活動區及版權洽談區供會議洽談使用。出版社專區今年創紀錄，共有包括寂天、大塊、大辣、信誼、聯經、世一、中華動漫出版同業協進會、東立、長鴻、尖端、蓋亞、原動力文化等12家出版單位共同參與，為歷年之最，將持續透過台灣館參展行銷海外版權，積極推廣台灣的國際文化形象。