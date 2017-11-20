〈圖像心職場〉遇到衝突，怎麼辦？

2017-11-20

文／汪士瑋（諮商心理師、企業講師）

職場中，難免會遇到與人意見不合，或是爭執的情況。有時我們會是爭吵的當事人，有時是目睹爭執的路人甲乙。這時，你會用什麼方式來面對這些衝突的狀況呢？

測驗開始：

下圖是辦公室一角，一位員工正被責備的場境，請依照直覺，從下圖人物中挑選一位能夠代表自己的角色，他可能是你面對衝突時會採取的處理方式，可以看看文章裡的建議，做為參考與提醒。

選1：遇到這種在大庭廣眾下被指責的狀況，你手掌緊緊捏著，努力壓抑著一肚子氣，只希望在脾氣爆炸前趕快離開現場。

轉念思維：如果別人的行為勾到你的情緒，你會開始進入內心的小劇場，反而沒有聽到對方企圖溝通的事情。建議你試著用客觀角度，想想對方說的是否有值得聽取的建議，事後再跟好朋友討論，或紓發一下，才不會得內傷。

選2：身處在爭執的一級戰區旁，你相信即使衝突難以避免，還是可以從雙方的話語中，找到較為有用的資訊讓專案進行，也會去思考如何協助轉化爭執成為行動。

轉念思維：你可以不受他人情緒干擾，也可在事後提供客觀的意見。建議你，在提供想法前，先同理對方的情緒，試著把自己的表情放鬆一點，這樣對方會更容易聽進去唷！

選3：你對於手邊進行的工作非常投入，可以自動過濾掉不相干的聲音、事件，讓自己的焦點，完全專注在當下的事情上。

轉念思維：你很清楚自己當下能做什麼、該做什麼。有時反而沒留意辦公室正在發生的事情。建議你可以調配專注時間，到一個段落時，就起來休息一下，也可以試著關心一下大家的狀況，博一下感情。

選4：「天呀，怎麼吵起來了，好可怕……」、「等下換我要去找老闆報告耶，怎麼辦……」遇到衝突的狀況，你容易把自己對號入座，不僅自己跟著緊張起來，也幫對方緊張呀！

轉念思維：每個人的溝通方式都不一樣，遇到爭執狀況，記得先做幾個深呼吸，告訴自己：「這些事情不是針對你，你是很安全的。」透過這樣的步驟，幫助自己把情緒穩定下來。

選5：你是辦公室裡的消息來源，看到狀況，就能夠解釋出事情的來龍去脈，可以立刻提供即時點評與分析。

轉念思維：你掌握的消息，可能只是問題整體的一部分，要小心不要因此讓事情反而變得複雜化。建議你在表達看法前，思考一下對方是否準備好聽你的看法，並從事實切入，先不要加上太多推論，會比較客觀唷！

選6：「真是吵死了，這樣要怎麼辦公呀！」對於爭執的主題、內容你沒有意見，但是對於辦公的空間被打擾就讓你有點受不了，還是去找個安靜點的地方想想辦法吧！

轉念思維：偶爾讓自己脫離戰場也不錯，轉換空間時，記得也要讓自己轉換心情，才能讓環境對自己產生的影響更小喔！

（你有遇到職場狀況想要提問嗎？歡迎寫信給士瑋老師，老師會挑選大家共同的議題，用圖像回覆你：service@4aspace.com）

更多上班族話題 請見yes123求職網：上班這檔事