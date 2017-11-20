史明回憶錄 傳承給台灣後代子孫的精神遺產

2017-11-20

〔記者凌美雪／台北報導〕「『台灣問題』的最終決定者，不是外人，而是台灣人本身！」為此，史明自1993年返台定居後，決定開著宣傳車在路上遊街，黃色車身兩邊寫著斗大的「台灣獨立」，頂頭「消滅外來殖民體制」，後繼以「勞苦大眾出頭天」，如此年復一年，全台灣走透透。直到2009年，因積勞成疾，在日本大病一場，史明意識到自己年事已高，需加速把自己一生經歷與見聞寫下，傳承給獨立運動的後繼者，於是，多達50萬字的《史明回憶錄》於去年初版。

走過台灣一百年 史明回憶錄再版

1918年11月9日出生，史明於這個月過百歲生日，海內外數十個團體為他舉辦「獨立台灣，百年堅持：史明歐吉桑生日分享會」，而史明與台灣人分享的，則是《史明回憶錄》於本月再版。誠如黃界清教授於序文所言，「這本《史明回憶錄》是史明奮鬥一生的思想精華與智慧結晶，是要傳承給台灣後代子孫的精神遺產。」

「我這本回憶錄自二十世紀末葉開始下筆，寫寫停停，數度易稿，始終不滿意。最終我才發覺，需先整理思想的脈絡，才能深入精髓，寫出我想要紀錄的自己的一生。這期間，我除了寫作回憶錄，也不斷在各地演講，開講習會，並在報章雜誌發表文章。」史明於內文敘明撰寫回憶錄的過程表示，「這些活動除了是我最重視的大眾啟蒙工作外，也是我寫作回憶錄的助力。」史明藉此釐清思想脈絡，並透過與聽眾的互動，了解如何讓年輕人更理解他的論點。

歷時20年，完成50萬餘字，書中收錄近千張寫真。除了史明為台灣獨立所實踐的革命人生，透過回憶錄更清楚詳釋了史明的思想體系，包括他對中國共產黨的一手觀察，以及關於社會主義、馬克思主義、民族主義等理論，甚至透過自己的百年歲月回顧，給予《台灣人四百年史》更完整的史觀。

跨越歷史、哲學、政治與文學

「史明不只是革命家，同時也是歷史家，當歷史家史明為革命家史明書寫回憶錄時，記錄的絕不只是史明個人的革命生涯，更涵蓋了史明奮鬥期間的那個大時代的歷史經緯與思想潮流。」

《史明回憶錄》編輯周俊男指出，史明在回憶錄中隱約歸納出影響自己一生的三大因素，首先是史明的外嬤培育他擇善固執的性格，也灌輸豐富的台灣史知識，讓他不把中國當祖國看待。其次是1930年代就讀的早稻田大學，讓自小受父執輩感染而意識到自己是被殖民者的史明，大量吸收到西方思想，進而接觸到主張推翻剝削體制、恢復人性的馬克思主義，燃起革命的憧憬。最後就是1940年代的中國共產黨，透過8年的中共經驗（1942~49），摸索出地下工作及日後從事獨立運動的工作方式。

特別值得關注的是，《史明回憶錄》有別於一般口述史與紀錄片單純陳述故事的特質，史明於書中適時將自己各時期相關著作、新聞或學者對他的報導與研究並陳於書中，產生一種彼此互文、辯證的效果，也藉此回顧與反省，有書評者認為，這是一本跨越歷史學、哲學、政治學的著作。實際上，撫讀全書，在第23章「返台後的啟蒙工作」之前，大約是史明自述平生各個重要歷程，非但沒有政治的沉重激越，夾雜於文中的很多台灣話音譯，曖曖內含光的溫暖絮語，沒有華麗的辭藻堆疊，卻擁有極優美的文學性，有吸引閱讀者持續翻閱的能量，想必與史明家學以及留日時期遍覽經典文學名著有關。

把歷史弄明白 台灣不是中華民族

周俊男表示，本名施朝暉的史明，在1962年出版日文版《台灣人四百年史》時正式改名為史明，寓意著「把歷史弄明白」。「這本回憶錄告訴我們，史明的馬克思思想，不僅引著他前往中國革命，也帶領他在千里之外重新定位故鄉，與歷來支配著台灣史的統治者觀點相鬥爭，進行了一場從『台灣』→『台灣民族』→『台灣民族主義』的史觀革命，最終建立真正以台灣人為主體的歷史觀點。正是這種把歷史弄明白的史觀震撼，讓史明的著作與言行歷久彌新，成為代代台灣人覺醒的必經之道。」