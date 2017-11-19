〈徵文大拼盤〉壓力大 姊妹向前走

2017-11-19

結了婚，女人的角色變得多重，壓力也隨之而來，如何善待自己、找到抒壓方式，這是一定要的……

〈心情斷捨離〉整理雜物間 人跟著清爽

文／王麗雅（高雄市）

婚前心情煩躁時，可以和朋友相約吃吃喝喝，可以扯著電話線吐苦水，甚至躺在沙發上當廢人，安靜度過一天也很放鬆；婚後的日子就沒這麼好過了，想吃喝得先衡量家用預算，想打電話閒扯淡，得先安撫好吵鬧的孩子，想無所事事躺在沙發上，得先確保老公不會在旁嘮叨。

後來偶然翻到《斷捨離》這本書，嚮往作者形容不被雜物綁住的人生，開啟了我假日窩在雜物間的日子。

把自己關在幽暗、滿是灰塵雜物的房間，乍聽之下似乎很委屈，但是，也正因為整理東西是苦差事，老公孩子避之唯恐不及，我得以安靜地逐一與物品對話，同時，意外找回許多誤以為遺失的物品，省下重新添購的費用，看著逐漸露出原本樣貌的房間，心情跟著清爽許多。

整理完儲藏室後，我把觸角延伸到其他公用空間，一面整理外在環境，一面梳理自己的心情。無處可抒發的壓力，就這樣慢慢化掉了。

〈還清債務了〉看破它 解決它 放下它

文／王淑珍（高雄市）

小叔是一位好吃懶做的浪蕩子，在虧空家產時，讓先生當他的保證人，不僅所有家產都敗光，還害先生背了300萬的債務。

當時孩子還在讀幼兒園，而且房子也在貸款中，原本收支平衡的生活，起了驚濤駭浪，真不知道該如何處理。

我和先生爭吵過、也曾找公公婆婆理論過、更曾半夜醒來嚎啕大哭過……然而都於事無補，300萬的債務依然存在著，這是我和先生必須去面對的。一位好友跟我講了一句話：「看破它、解決它、放下它，內心就會自在。慢慢去體會，就會了解其中的涵意。」

我買了一本筆記本當成日記本，將這句話用紅筆寫在每一頁日記的開頭，而且只要每還一筆錢，就寫下心中的感覺。當債務一年一年減少，心中的壓力更是越來越少；債務還完那一天，整個人都輕鬆起來，那時我才深刻地體悟到好朋友所說的：「看破它、解決它、放下它，內心就會自在。」在現實的生活中，如果有任何的困難，或許朋友的一席話就是我們抒解壓力的良方。

〈可以玩很久〉拼拼圖 專注取代沮喪

文／囡囡（彰化縣）

某天因為與老公有些言語上的不快，我決定到百貨公司晃晃，偶然發現婦幼商品樓層有個拼圖櫃位，裡頭有我超喜歡的幾米畫作拼圖。我當下愛不釋手，以試水溫的心態帶了一盒1000片的拼圖回家，打算大展身手。

一個星期後，我帶著拼好的作品前往拼圖專櫃裱框，店員直呼我速度驚人，一點都不像新手。這一拼非同小可，我從此深深迷戀上拼拼圖這碼事。

陸續我又買了好幾盒拼圖，最愛在孩子入睡、做完家事的夜晚時分，一個人享受拼拼圖的喜悅。全心投入其中，從一堆相近花色的拼圖中找到正確的那一片，那成就感實在難以言喻。幾回拼到深夜一、兩點，我仍精神奕奕捨不得就寢，直到被老公頻頻催促才停止。

除了第一幅拼圖以外，其後的拼圖我不再送去裱框，每當完成一幅拼圖時，我欣賞個幾天，就將之打散重新收入盒中，心血來潮時，便再度拿出來拼個過癮。

當遇到煩惱事心情低落時，只要專心拼著拼圖，便能暫且將那些惱人的情緒擱置一旁，拼拼圖就是我的省錢抒壓之道。

〈媽媽別自棄〉和孩子學習 一樣可成長

文／Sissing（台中市）

結婚有了孩子後，總是抱怨人生都沒有自己了，老公認為做得好是理所應當，做不好是因為沒盡心，所以常常自怨自艾自責又傷心，生活總是茫忙盲，乏善可陳又顧影自憐。

為了帶動孩子，也為了給自己一些抒壓，我開始跟孩子一起學習功課。孩子學英文，我跟他們一起聽《大家說英語》和《空中英語教室》，再陪他們看迪士尼卡通；為了增進孩子的氣質，帶動孩子的同學在家一起學習書法；再跟他們一起彈唱鋼琴，甚至參加鋼琴級數的考試。

每天周而復始循序漸進絕不間斷，在孩子面前更是不能漏氣，自己當榜樣，孩子的學習更是超乎我的想像，在別人驚訝的讚美聲中，原本毫無成就感的我，因為教學相長變得有點本事了，出國可用英文對話，在家有鋼琴可以怡情養性，又有書法可以修身，與朋友談話的主題變得更加寬闊，也不再咳聲嘆氣時不我予了，終於明白原來最好的抒壓就是轉移注意力，和孩子一同成長學習啊！

〈生活變充實〉快樂學習 自有一片天

文／張琴（基隆市）

年輕時拼布剛流行，這樣樣都貴的玩意兒，讓婚後掌經濟的我更是連想都不敢想。算算「拼布」該是我的遺憾。直到前年一位失業的朋友，參加了勞動部的失業班，我才知道原來勞動部對中、高齡的勞工朋友還有「3年7萬」學習第二專長的補助。

每年兩期最新、最夯的課程超多，白天、晚上甚至假日班都有。只要請假時數沒超過規定，所繳的保證金還會全數歸還。這兩年才開始參加課程的我，已經學了兩期最愛的拼布、也學了兩期最夯的皮雕班，最開心的是，每一期都有年紀相仿的朋友，大家在群組裡分享自己在課程以外的作品，甚至生活的不如意，也都能在群組裡找到知心的朋友私下互吐心聲。

學習，讓我變得沒時間生氣，生活好充實。在一針一線裡、在每一個雕功中，我的每個作品都能讓我嘴角上揚。「學習」真的是最優的生活抒壓。

〈全家也受惠〉學烘焙 色香味好療癒

文／由家（台北市）

抒壓一直是我人生的必修課程，面對學業、工作、婚姻的壓力，要求完美、面面俱到，卻總是力不從心，於是我發現得自創「暫時逃離的時空」，時不時轉換注意力來解壓。

愛吃麵包、甜食的我於是選擇上烘焙課，堂而皇之地短暫逃離。剛上烘焙課，我對自己沒有任何期望，反正照著做、有老師罩著，一定有得吃！只是好吃與否。過篩麵粉、攪拌、揉麵團、塑形、等發酵、刷蛋水，一切都覺得新鮮、有趣，做起來興致勃勃；成就感也隨著手作的成品在烤箱裡逐漸膨脹，尤其打開烤箱的一剎那，熱騰騰的香氣撲鼻而來，雞蛋、糖、奶油、小麥等「熟成」的氣味令我心醉神迷。光聞就很療癒，更棒的是色、香、味讓人身心胃都愉悅。

而失敗不但沒造成壓力，反而成為驅使我努力學習的動力！現在，牛角麵包、貝果、布丁、可麗餅、海綿蛋糕都難不倒我。而學烘焙的單純解壓初衷，倒延伸出和家人一起享受親手做早點的幸福時光。