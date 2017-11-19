劉曉頤／毛毯上的小太陽

◎劉曉頤
黑暗滋釀的末日童話
飛來仲夏鮮豔裙幅裡的鳥
手搖杯的苦艾酒
搖出一片
蛋殼和迷彩的風景
．
傷口晾著，也許迷路的風途經
翻個身就拉出一道
天光透明的摺痕
（一如無人知曉的自刎）
．
向內迴旋是拱廊的美學
環狀廢墟，腹語術：夢中造人
生病的城垛長出笑渦
凝神，就看見
小太陽落在毛毯
．
冰雕的孩子長出小小的手腳
頸根飄散絲瓜水清香
那些被換取的，還等候澆水，還想被煨暖
還想再聽一首
流星倉促點播的自選曲
．
當末日童話長出深黑的莖蔓
模仿換日線
你眼中還有一顆
落在毛毯上的暖黃小太陽
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
黑暗滋釀的末日童話
飛來仲夏鮮豔裙幅裡的鳥
手搖杯的苦艾酒
搖出一片
蛋殼和迷彩的風景
．
傷口晾著，也許迷路的風途經
翻個身就拉出一道
天光透明的摺痕
（一如無人知曉的自刎）
．
向內迴旋是拱廊的美學
環狀廢墟，腹語術：夢中造人
生病的城垛長出笑渦
凝神，就看見
小太陽落在毛毯
．
冰雕的孩子長出小小的手腳
頸根飄散絲瓜水清香
那些被換取的，還等候澆水，還想被煨暖
還想再聽一首
流星倉促點播的自選曲
．
當末日童話長出深黑的莖蔓
模仿換日線
你眼中還有一顆
落在毛毯上的暖黃小太陽