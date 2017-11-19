劉曉頤／毛毯上的小太陽

2017-11-19

◎劉曉頤

黑暗滋釀的末日童話

飛來仲夏鮮豔裙幅裡的鳥

手搖杯的苦艾酒

搖出一片

蛋殼和迷彩的風景

．

傷口晾著，也許迷路的風途經

翻個身就拉出一道

天光透明的摺痕

（一如無人知曉的自刎）

．

向內迴旋是拱廊的美學

環狀廢墟，腹語術：夢中造人

生病的城垛長出笑渦

凝神，就看見

小太陽落在毛毯

．

冰雕的孩子長出小小的手腳

頸根飄散絲瓜水清香

那些被換取的，還等候澆水，還想被煨暖

還想再聽一首

流星倉促點播的自選曲

．

當末日童話長出深黑的莖蔓

模仿換日線

你眼中還有一顆

落在毛毯上的暖黃小太陽