〈家庭診療室〉表姊妹愛競爭 撞衫新娘還嗆聲

2017-11-15

心理諮商專家／林蕙瑛

Q：表妹只小我半歲，從小我們就是競爭對手，比功課、比漂亮、比收到的禮物，現在長大了她被父母溺愛變得很驕縱，很愛打扮也很愛交男友，我們只有在大家族聚會時才見面。我再過一個月就要結婚了，訂做了婚紗禮服及宴客的米色及紅色小禮服，我非常喜歡。

表妹發了一張身穿米色小禮服的照片來，說是我婚禮那天要穿的，我大吃一驚，與我的小禮服非常相像，我拜託她換一件穿，她卻說她就是想穿那一件，穿起來美極了，還嗆說反正她又不是新娘，不會奪我的光彩，有何懼怕。我覺得她好自私，都不體諒新娘，那是我的婚禮啊！

A：妳和表妹自小就有心結，長大後並無私交，兩人本來就不是一路人，現在只靠血親因素連結。知道妳要結婚，表妹也許真心為妳高興，盼望參加婚禮，也許心中嫉妒，所以打算在婚禮上美美的出現，與新娘一較高下。相信她本來並不知道妳已選中米色小禮服，她只是寄照片向妳炫耀，也表明了要參加婚禮。

沒想到妳覺得米色小禮服會撞衫，很有禮貌拜託她換別件穿，她毫不領情，因為她覺得妳在指使她，而且害怕她當天會比妳出色，也就是說舊日心結浮現了。而妳卻覺得她在破壞妳當新娘的心情，非常氣憤。妳越生氣就越稱她心，說老實話，妳有權將自己打扮成美麗的新娘，並沒有權利限制來賓要穿什麼衣服，所以請深呼吸，將注意力專注於自己婚禮的打扮、程序及細節上。

正如表妹說的，妳是新娘妳最美，是大家矚目的焦點，妳的生活裡本來就沒有表妹參與，婚禮是不得已邀請親戚，以後的生活也不會有連結，所以不用在意。何況她只是眾多來賓中的一位，就是穿著米色小禮服打扮得再美，也只是她那一桌的賓客欣賞而已，不用放在心上。

（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）