〈面試經驗談〉色老闆騷擾驚魂記

2017-11-15

文／C.K.

前陣子，各平面媒體開始探討性騷擾及性侵害的相關議題，間接勾起我的一段可怕的回憶。

幸得好人相救 順利逃過狼爪

大學畢業後，一直想找貿易相關的工作，除了有機會與外國客戶接觸，還可以增進自已的國際視野。當我收到面試通知時，非常地開心並且答應前往面試。然而，父親認為我初入社會，他也想了解這間公司的工作環境，堅持與我同行，但是我也堅決自行前往，因為我不想被別人戲稱「草莓族」或是「爸寶」。雙方僵持不下的情況下，最後我妥協了，也規定父親只能待在公司門口等。

我的面試時間是下午四點半，依約定時間抵達公司並且被該公司的員工帶到一間會議室，我的面試官是該公司的老闆。他拿出了一篇英文試題要我翻譯，當我在讀試題時，該公司老闆慢慢地把他的椅子滑過來，並且靠著我的身體愈來愈近。當我翻譯完後，我想應該可以回家了! 但是，事實不是我想的這麼單純，該公司老闆開始問：「單身嗎？」、「有男朋友嗎？」等等，比較偏穩私性的問題，讓我覺得不舒服。眼看天色黑了，辦公室的人也都下班了，正當我開始感到不適時，剛好有一位阿姨突然開了門，對著老闆說：「那個小姐的爸爸在外面等很久了」。該公司的老闆突然臉色不悅地說：「面試還帶爸爸來，好了！你可以回去了」。當我前往公司大門時，聽到阿姨像喃喃自語低聲地說：「不要在這裡待太晚。」看到在公司外面等候的父親，讓我的心瞬間感受到溫暖與安全。當下，對於父親在外默默守候及不認識的阿姨能夠適時的救援，讓我充滿感激。

凡事提高警覺 家長陪同也是一招

無論於職場、學校或是在社會各個角落，都有可能會遇到披著羊皮的狼。因此，面對不尋常的人、事、物，我們都應該隨時提高警覺。有上述的經驗後，當我在面試新人時，若有帶家長一同前往，我不會笑他們「媽寶」、「草莓族」。相反地，我會很樂意為他們解說工作性質和企業文化，不僅讓面試者的家長放心，也讓新進員工感到安心並且更快適應工作環境，使得企業內部的員工離職率低，增加穩定度與留下優秀的人才，我想這個策略的成效還不錯喔！

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