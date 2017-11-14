〈活動看板〉願望開展未來

願望就像給自己訂下生活目標，它會慢慢地形塑成自己理想中的樣子，當目標一一實現，未來也會更有信心向前邁進。但願望只是方向，需要強而有力的行動才能抵達目標，要相信只要真心想要，努力付出行動，目標一定都能做到！
泰山文化基金會與新北市政府教育局合辦「生涯導航」親職講座，11月17日（五）晚上7點在新北市江翠國中，由諮商心理師蘇陳端（貴婦奈奈）主講「願望開展未來」。
洽詢電話：（02）25017722，網址：www.taisun.org.tw
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