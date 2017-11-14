〈廢核救家園〉日擁核政黨贏 後患開始出現

2017-11-14

文／劉黎兒

Q：日本眾院選舉，雖然除了自民黨外，都主張要零核電、提前廢核，但結果自民黨大勝之後，是否會造成什麼影響？

A：雖然連NHK政論節目評論都說安倍政權無法代表民意，但讓這樣的政黨贏，後患無窮，核電幫都想搭自民黨選舉大贏便車，開始搞核電復興，甚至還想新建核電。

日本政府在今年8月時，3年來首度修訂能源基本計畫，在此之前，日本核電幫就不斷宣傳這次會把新建核電廠寫入能源基本計畫裡，讓國際間都緊張起來，也因此日本經濟產業大臣世耕弘成還特地對國際媒體否認日本有此念頭，也讓核電幫不要再炒作日本新建核電廠的事。

日本國民非常想要早日廢核，根本不可能同意新建核電，也不可能讓興建中的核電廠恢復興建；即使因為想維持準核武國家地位以及想出口核電的安倍，在2014年制定基本能源計畫時，雖然把核電列為基載電力裡，但沒說能新建核電。目前既有的核電廠要重啟很不容易，或是太老朽的，單單要通過日本原子力委員會審查也很不容易，往往要投入相當的補強或搭建預防海嘯的牆等，日本在災後各電力公司已經投入台幣1兆元以上了，也是無底錢坑，結果未必能重啟，最近就轉移目標。

日本核電幫原本拚命想在今年夏天的修訂裡放進能新建核電的項目，但同屬核電幫立場的經產省也知道日本輿論以及國民對核電反彈很強，加上當時安倍內閣因為兩個學園弊案，支持率非常低，不敢違逆民意去觸碰核電政策，為了安撫人心，不時強調「要降低對核電的依賴」，判斷今年要把「新建核電」列入為時尚早，當下打算傾注全力來重啟既有核電及延長核電運轉時間。

經產大臣世耕今夏表示，只要既有重啟就可以，不必假定需要新建核電，但是這種立場因為自民黨大勝出現變化。

在眾議員選舉當中的10月17日，關西電力公司決定要將大飯核電廠的1、2號爐（福井縣）廢爐，而在水面下去打聽是否有新建的可能。關西電力打算廢爐的原因是1、2號爐都將在2019年滿40年，即使能申請延長，但這類老朽核電需要做高度的耐震補強等安全對策，完全不符成本，只好放棄。

因為新出現大飯核電1、2號爐廢爐的藉口，加上擁核的自民黨勝利，讓核電幫大為振奮，兩個月前經產大臣世耕弘成還很消極，現改口說「是否新建，要等有識之士的見解」，對新建核電轉為積極，並設置兩個專家會議，等御用專家來定調，打算明年3月底得出結論。

自民黨在選舉時根本不敢提核電政策，選舉承諾說「重啟核電會以安全為最優先」，而且自民黨跑遍全國助選最大功臣的首席副幹事長小泉進次郎自己還主張零核電；自民黨若還想瘋狂地新建核電，必會讓國民認真唾棄的。

核電幫想要扳回的另一個障礙，日本現狀是太陽能等再生能源不斷普及、比例提升，最近5年來，已占了15%，重啟困難的核電不斷落後、被取代，讓國民更加體會，沒有核電沒問題；現在核電重啟5爐，只占2％，無足輕重，也因此核電幫異常焦慮，拚命想搞定新建核電，否則他們的利益將逐漸消失，為了牟利，可以犧牲國民的基本生存權益。