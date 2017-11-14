〈親子會客室〉正念教養 家長向前看

2017-11-14

文／顏孝羽

正念是心理、教育及醫療近年的趨勢，指的是透過靜坐、冥想、瑜珈及任何的日常活動，例如喝水、行走，來內觀自己當下的想法、情緒及身體感覺。已有研究證實，定期之冥想及靜坐可改變人的腦波，達到深度放鬆的效果，正念活動也能提升左腦α波，增加個人的幸福感受。

正念應用在教養，是最高段的內功心法。在3C普及的時代，專家的處理技巧隨處可得，但每個人執行起來火候不同，差別就在於「正念」這一味心法。

為人父母是一項最無準備且難以勝任的工作。以時間來看，我們當子女當得比父母久；當妻子（或丈夫）當得比父母久，甚至我們職場的專業角色也比當父母久。在「父母」這麼資淺、工作負荷量大的領域，我們來不及重整自己的學經歷，就匆匆上場了。

即使專家也不能做到100分的父母。但華人社會中，普遍有「養不教，父之過」之傳統觀念，孩子一不聽話，長輩或親友會對著父母（尤其是對媽媽）說「囝仔要教」，使父母容易將孩子的行為和自己聯結，無形之中把孩子犯的錯，等同於父母教養的失當，甚至是先天的基因不良。

正念教養的核心心法，要用3個不等式來說明。

〈Check Point 1〉孩子的問題≠家長教育失敗

孩子是獨立的個體，許多的偏差行為現象的成因，例如注意力缺陷過動症、泛自閉症及學習障礙都有清楚的生理基礎，大腦造影可看得出輕微異常，此為腦功能輕度異常的結果，和後天的管教不一定有關聯。當然管教的方式及家庭環境，會影響症狀是否往趨向惡化，或是往適應之路邁進。

然而若父母爭吵時相互指責，甚至出現「因為你……所以孩子才……」、「孩子都是學你……」等過於簡化的解釋（例如：都是你允許他吃糖果，他現在才會蛀牙；都是你下班後盯著電視看，孩子也常看著電視發呆），對孩子的行為偏差不但沒有幫助，只是將孩子的行為和照顧者過度的聯結。

這樣的聯結容易讓照顧者在孩子犯錯當下，為自己辯護的需求被凸顯（例如證明自己沒有錯；證明自己是好爸爸、好媽媽；證明自己已為孩子付出很多），而忽略回應當下孩子的需求；這樣的聯結也可能把孩子的問題變為大人戰場的延伸，使孩子的需求未處理，卻在家內另闢戰場，最終沒有人是贏家。

孩子的問題不等於家長教育失敗，只是人事時地物之湊巧與不湊巧，總之有問題的事情，而不是人。

〈Check Point 2〉孩子的問題≠父母基因不好

很多特殊需求兒童家長背負著沒把孩子生好的罪惡感，目前許多症狀雖有生理成因，但目前醫學將許多未知難解的疾病歸因為「遺傳」因素。這是個機率問題，就好像是好人也不能保證不遇到壞事一樣，很多事情沒有「為什麼」，放下自責、罪惡和對孩子的虧欠（怎麼我會生出這樣的小孩），才能發揮最高段的教養內功。

曾有一位自閉症媽媽和我分享，她以前常覺得是不是自己上輩子做了什麼壞事才生出自閉症的小孩；後來她透過信仰，體會不是因為自己做錯什麼而被處罰，而是因為「上帝知道我有能力，才給我這個困難的任務。」在心靈上對自己、對孩子都是一大提升。

〈Check Point 3〉孩子的問題≠孩子本身

心理治療過程中，有一個叫「問題外化」的技巧，指的是有問題的不是人，而是單次的事件，我們需要擁有這樣的基本假設才能誠心地接納錯誤（自己的、配偶與孩子的錯誤）。

然而當我們面對重要他人（父母、配偶、子女）時，因自己情感涉入太多，容易以打戰、逃跑、僵住不動等不適應的反射性方式回應。

我們應聚焦於單次事件，看到孩子在該次事件中之需求（例如：他今天不吃飯，可能是因運動量不夠，或許他今天不需要這麼多食物，而不是把他定義成「他從小就是飯不好好吃的孩子」），再想辦法微調環境中之參數（例如增加運動量、少給餐間點心或零食等），解決孩子當下之需求，才是有幫助的方法。

孩子的問題≠家長教育失敗≠父母基因不好≠孩子本身，把握這3個正念教養的不等式，原有的教養策略，才能真正地發功。

（作者為復健科臨床心理師）