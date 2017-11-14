〈紐約性愛檔案〉愛愛前 女人想說的話

2017-11-14

文／喬思琳

Emma Koenig在紐約大學念戲劇系時，雖然拿到好幾個獎學金，不過畢業後工作一個換一個，從在餐廳幫人寄放外套，到快餐店的收銀員和某家公司的實習生。工作不順利，愛情也好不到哪裡去，面對新新人類的速食愛情和工作難尋，二十四歲的她可以說是徬徨又無力。

Emma Koenig當時的時薪是一個小時九塊美金，但她住在東村的小房間一個月就要一千兩百塊美元，眼見女兒過著捉襟見肘的生活，她的雙親省吃儉用把錢拿來幫她付房租，Emma Koenig悶到不行，把自己的生活PO在部落格中（http://fuckiminmy20s.tumblr.com/），誠實又直接的敘述方式，竟讓她成為網紅，還獲得出版社青睞，決定為她出書《F*ck I’m In My Twenties》，之後還有電視公司宣稱要將她的故事改編成電視劇，讓這位網紅決定搬到洛杉磯去追求演員夢。

這是五年前的事了，現今二十九歲的Emma Koenig一路走來跌跌撞撞，發現在愛情生活中，如果女人有勇氣不隱瞞自己的慾望，和性伴侶談論有關性高潮的需求，除了在性生活外，其他生活層面也會有所改善，這也是為甚麼當她在部落格中號召女網友，把自己想要說給性伴侶的話寫出來，沒想到眾人反應非常熱烈。

網友的留言包括：「我從來沒有高潮過」、 「舌頭加上手指讓我整夜亢奮」和「當我告訴你我想要甚麼時，你很專心聆聽，這讓我覺得很興奮」。這些反應讓Emma Koenig 很意外，也成為她的新書題材。

她在Glamour雜誌感性地寫道，「我們都是凡人，所以與另一個人做愛時會對我們產生某種影響；在沒有做愛的時刻，我們如何和對方互動則會影響到彼此做愛的情況。」

要打砲，別怕，放膽直言自己的需求。