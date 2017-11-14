〈愛情隨堂考〉誰是不解風情的呆頭鵝?

2017-11-14

文／佛洛阿德

端詳心儀對象的字跡具有以下哪種特徵，這洩漏了他／她是不是隻不解風情的呆頭鵝？

A. 字形瘦長

B. 字形橫寬

C. 字形短小

D. 字形偏圓

〈解析報告〉

選擇A的人

他／她天生細膩浪漫，喜好美麗事物，在意生活情趣，戀愛時更極度講求羅曼蒂克的氣氛。由於這類人風情無限，非常吸引異性，不過他們的花招層出不窮，戀人最好浪漫細胞也很發達，情逢敵手才能與他／她順利發展，個性不解風情的人將無法接招，狼狽敗下陣來。

選擇B的人

他／她是不解風情的代表，理性指數遠遠超過感情，凡事重邏輯、講道理，認為所謂浪漫太過縹緲，是這類人不太能夠理解的事情。戀人的浪漫舉動，他／她總是無法即時心領神會，所以常被指責是不解風情的呆頭鵝，不然就是覺得戀人營造氣氛的舉止很無聊，這些無情的反應澆熄對方的熱情。

選擇C的人

他／她認為成年人被工作壓力追著跑，活得有夠辛苦，因此下班後的生活與戀愛更需要情趣調劑身心，因此用心經營，即使他／她不湊巧愛上呆頭鵝型的情人，由於個性執著，往往還是不肯放棄，努力調教，期待頑石總有一天能夠對他／她的浪漫情懷產生共鳴。

選擇D的人

他／她個性溫和順從，雖然不是天生浪漫型，但也不是百點不通的呆頭鵝。這類人配合度極高，情人若是不浪漫，他／她也不會要求羅曼蒂克的約會氣氛。遇上浪漫型戀人，這類人也會調整自己，上緊發條盡心經營浪漫，傾全力滿足戀人的需求。