〈情場三十六計〉愛情不設防 心機鬼來襲

2017-11-14

愛情戰場上打的是心機戰，有人一肚子壞心眼欺騙純真感情，有人耍著小聰明為愛演哭戲，你遇到的情況是哪一種呢？

〈以眼淚當武器的女孩〉

文／鳶尾花

每個女孩一定都會假哭，思琹心裡篤定地這樣想。

小時候不懂，哭多了就懂原來要假哭才不會被處罰，長大後，發現情人之間也是如此，而且不同的情人要配合不同的哭泣才有效果，小至約會遲到，大至掩蓋移情別戀的罪惡感，哭泣是很有用的一招。

如果兩場約會都要用到眼淚，原則上，需要大哭的情況得要擺在最後，不然哭花了妝事小，最後哭不出來就沒戲唱了，所以決定跟同學會再相逢的國中同學交往後，思琹決定先跟學長談分手。

要跟一個人分手總是感傷的，思琹沒有冷血到不痛不癢的境界，面對溫文理性的學長，思琹決定直接說出口想分手，但在這之前儘量不要有眼神交會，學長疑惑地詢問原因時，只要淡淡地說覺得雙方不適合就可以了。以她對學長的瞭解，學長一定會默默地接受，這時就抬起頭深情地望著學長的雙眼，流下盈眶的兩行淚，學長就會慌了：「不是妳說要分手的嗎？怎麼哭了呢？」這時再含著淚笑笑地說：「是啊，你要好好專心準備學測，希望你能考上喜歡的科系。」然後轉身離開。就算學長不捨，但考試的壓力跟最後的眼淚都會讓他自我催眠：「原來她跟我分手是為了我好，那就先考上大學再說吧！」

但面對熱情體貼的學弟就不能這樣了，以學弟的個性一定會追根究柢。於是她仍照著學弟每次安排的約會方式，先逛百貨，再到餐廳用餐，若還有時間就看部電影再回家，但要有點悶悶不樂，這樣學弟最後送她回家時，一定會問她怎麼今天好像悶悶的？她再大噴眼淚說以為自己真的可以忘了前男友，但剛剛看到他也跟女友出現在百貨（或餐廳或電影院都行）時，她才知道她被前男友傷得太深、太難受了，深到覺得自己辜負了學弟的好，她不配，她只是一個被拋棄卻又忘不了對方的女人。男人的自尊不會讓學弟繼續這段戀情的，所以，大量的眼淚悲催了戲劇效果，最後她如願達成目的，可以重新投入一段新關係中了。

國中同學C的條件或許沒有很突出，但她喜歡他直視著她的雙眼。思琹心想，面對那雙澄澈的雙眼，不知道自己的哭功可以進步到甚麼程度？本來約好這週不見面的，但因為學長和學弟一天就解決了，她決定星期天到C的宿舍給他一個驚喜。跟著前面的學生進入C的租屋大樓，循著房間號碼找去，才驚覺這是她第一次單獨來這，到了C的宿舍前，正要按下門鈴時，卻聽到了男女嬉戲的聲音，女孩的聲音笑著說：「你騙人！」男人的聲音，熟悉的C說：「我哪有騙妳？不然妳仔細看著我的雙眼，妳看，我像在說謊嗎？」

思琹盯著門口那雙女孩的鞋子，體驗著，原來面對真正的心痛時，竟然有想哭卻哭不出來的神聖時刻。

〈用吻狩獵愛情的男孩〉

文／泝洄

曾經，很傻很傻地以為，一個吻，意味著對一段感情的認真。

直到我遇見了Z。

Z是班上的風雲人物，說穿了，就是長得好看吧！對於這種人，自己向來是敬而遠之，當然，很大程度也是有著自知之明。沒料到的是，Z瞧上我的好姊妹艾比，可惜好友的冰山氣場太強大，他只好選擇了平凡的我做為突破口，每天放學後打電話來磨啊纏的，旁敲側擊艾比的喜好、也請我替他美言幾句。

起初，我並不想搭理他，Z卻極有耐心地哄著我，漸漸地，我在那刻意放低姿態的取悅中暈了頭，好姊妹自是不出賣的，但也開始隔著話筒和他有說有笑的了。

這般密切聯繫了一個多月，通話的內容逐漸從艾比身上偏離，我們變得無所不談。說來也是自己太天真，明明Z在學校見了我，總顯得一臉淡漠，彷彿咱倆不相熟的模樣，我卻接受他在電話上「我是為妳好，不想害妳被其他女生討厭」這種癟腳解釋，乖巧地替他守著這份「我們之間的小祕密」，從未懷疑過白天夜晚雙重面孔的Z。

就這樣，日子又過了半個月。十月底恰好是Z的生日。人緣頗佳的他，自然是熱熱鬧鬧辦了場慶生會，幾乎全班同學都出席了。活動結束後，自己拖延著不想走，畢竟，向來只能扭著電話線揣想Z的神情，但這一刻，他卻如此真實站在餐桌後頭，慵懶地直盯著我笑。那雙如貓般迷幻的眼，逗引得我呼吸急促起來。這一刻，我好希望自己有勇氣上前一步，觸摸他薄唇所構成的弧度。

彷彿察覺到我的迷戀般，Z笑了笑，繞過桌子，往我走近了點。

接著，再靠近些。

下一秒，我閉上了眼。

當自己滿臉通紅地跟在Z身後走出門，他牽來腳踏車，看了我一眼，留下一句話：

「我晚上打給妳。」

還沒等到我點頭，他便踩上踏板，頭也不回地離開了。

當天晚上，電話沒有響。

直到畢業前，我再也沒和Z說過話。

自始至終，我的吻，不過是一次狩獵活動中的戰利品。而當Z捕獲了它，這場遊戲，也就結束了。