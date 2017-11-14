〈職場觀察員〉公然違法的公司，不待也罷！

2017-11-14

文／蔡祐吉

小咪最近跟朋友見面，總是一副睡眠不足、呵欠連連的表情，戴個大眼鏡，連妝都懶得化……閨蜜們擔心出了什麼事，頻頻上前關心小咪，才知道原來她是遇到「忙不完的公事，做不完的測試」。

「公司要跟別的公司合併，最近在做前置作業，每天加班到晚上十點，連週六、週日還要從深夜十一點上班到天亮！」小咪一針見血，但說得語帶無奈。

「一例一休」實施 公司行號各有應對？

好友小娃念法律出身，聽完小咪的描述，面帶疑惑地問：「怎麼可能？妳們外商公司最注意規定了，這樣做違反一例一休，根本是違法耶！」

「外商又怎樣？道高一尺魔高一丈！」小咪有點動氣了：「姊妹們，妳們知道嗎？這樣的日子要維持兩個月，這八週期間，我們都沒有假日可言，累死人不償命！」

在公司做人資的安柏，還是不忘追問剛剛小娃的疑惑：「如果妳們公司違反一例一休，是會被罰的！妳們可以去告公司啊！」

「告？誰敢告？我們還需要這份薪水吶！況且，他們早就安排了『因應對策』……就是『臨時卡』！」

「什麼叫『臨時卡』？」

「就是，公司要求我們一到五用自己的卡刷出缺勤，但週六週日會另外給我們一張『臨時卡』，然後用那張卡刷出缺勤。這樣，在因應勞檢的時候，就不會有一個人違反一例一休的問題了。」

原來，小咪的公司是要求員工用違法的方式，試圖避開違法的問題；然後利用員工不敢告發、心生恐懼的弱點，來遂行過度加班的事實。

其實小咪的遭遇不是個案，在「一例一休」實施之後，許多公司行號各有各的應對方式，你有辦法我有做法，用盡方法在避免這項規定造成的超量工作問題。

這也使得原本「一例一休」、保障員工的立法意旨，受到相當大的挑戰。

運用旁敲側擊管道告發 適時救濟自己

職場打滾數十年，我可以理解「小咪們」的擔憂心情，也可以理解公司因為某些政策需求，需要員工加班協助；但我認為，無論從法的角度，還是保障員工身心健康的實際面來說，都不建議「小咪們」隱忍下來。

既然法有明定，違法的單位就應該受到檢驗與處罰；所以適時地運用告發等救濟管道，是有需要的。當事人可以請不相干的其他友人協助告發，如果該公司違法事證明確，依舊會受到應有的處罰與規範。

要知道，無止盡的加班甚至熬夜工作，工作出錯的機率會愈來愈高；試問，如果你因為這樣不堪負荷而導致工作出錯，長官會扛下責任嗎？還是，責任依舊會由員工自己扛？

再者，就算沒有出錯，長期超時工作下來，對身體健康的危害，是無可挽回的！也許你自恃現在還年輕，但誰能保證一直做下去不會「爆肝」？

面對這樣公然違法，寧可用「臨時卡」隱瞞加班事實，製造休假假象，苛刻員工的公司，我不認為這樣公司長期會多照顧員工、為員工的權益著想；在這樣的情況下，為了長遠的職涯打算，如果能有更好的去處，建議「小咪們」真的應該要認真考慮去留問題。

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