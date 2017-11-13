吳季璁東方的模糊記憶 德國展出

2017-11-13

〔記者楊明怡／台北報導〕因為「深感台灣藝術環境封閉」，近年規畫朝國際藝壇發展的吳季璁，自從獲選文化部和德國貝塔寧藝術村合作的駐村計畫後，除利用駐村機會研究柏林的環境，目前已在柏林成立長期工作室，作為在歐洲發展的基地，「之後應該會柏林、台北兩邊跑」。

吳季璁於德國駐村成果展「Far from East」，也將於11月16日起在柏林貝塔寧藝術村舉辦，展出近期裝置、攝影與錄像創作。展覽以吳季璁2009年開始發展的「水晶城市」系列作品為起點，帶領觀眾進入他的藝術視閾。其中，〈水晶城市007〉以強烈LED光源照射平凡的塑膠包裝盒，映照出彷彿高樓林立的城市景象，藉以隱喻當代虛擬與真實逐漸模糊的網路世界。

「皴法習作」與「氰山集」是吳季璁企圖重新定義影像與繪畫的作品，「皴」是傳統水墨畫的核心技法，「皴法習作」運用氰版技術，以無相機攝影手法，將感光藥劑塗布於宣紙上，乾燥後在陽光下曝光，而後水洗定影記錄下皺摺紋理的光影變化，成像如山水景致。「氰山集」則是曾擔任藝術家倪再沁助手的吳季璁，於2015年倪再沁逝世後所創作，為紀念倪再沁，借用其水墨拼貼的形式，結合皴法習作的氰版攝影手法，將曝曬過後的紙張剪輯、重組、裱貼成叢山萬嶺的景象，。

吳季璁有感於當代藝術在歐美強勢文化主導下，不斷地顛覆與創新，卻也斷裂於各地的傳統文化脈絡，加速許多區域性特有藝術與美學的消逝。成長於傳統的藝術養成，特別有感于此斷裂，因此，近年創作，不斷試圖在東西方文化、傳統與當代藝術之間尋求兼容平衡。