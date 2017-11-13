維納斯的呢喃（11／13～11／19）

2017-11-13

文／占星師 娜塔

桃花星與太歲星齊聚水象天蠍座，這完全是水象人大發威、所向披靡的週期！水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）走到哪都有人際桃花，不同的情緣都有發展的可能，宜打開視野多投入能量經營；土象人（金牛、處女、山羊）沾光水象，在被動交友模式中，也能感受人際連結的歡喜，進入不同的社交與聯誼活動，惟單身山羊要注意過度強勢或固執傾向；火象星座（牡羊、獅子、射手）人際桃花按兵不動，惟單身獅子向外差旅，可能有邂逅點綴；風象人（水瓶、雙子、天秤）把精力集中在賺錢的創意，或建立專業口碑，人際桃花就往一旁擱置了。

牡羊座 3/21~4/20

愛情運勢★★

單身牡羊職場忙碌，宜注意過勞，不需一味拚命，有時要等待時機成熟，近日向外提案運勢旺，廠商資源也轉好；有伴牡羊工作或節目過多，身心疲倦，此時和伴侶爭執變多，建議靜下來觀察哪裡出錯，不見得都是對方錯。

金牛座 4/21~5/20

愛情運勢★★★☆

單身金牛職場客戶變多，私下聯誼邀約也頻繁，人際桃花紛飛，惟外出有小人嫉妒中傷，人際往來宜設下健康界線；有伴金牛和伴侶都是大忙人，職場差旅變多，關係聚少離多，惟各自學習成長後再相互分享，也是可貴的經驗。

雙子座 5/21~6/21

愛情運勢★★

單身雙子職場上展現專業影響力，業績與客戶量皆攀升，惟在發揮個人創意時不宜批判他人，驕矜易引來反效果；有伴雙子和伴侶雖沒有機會出國旅行，精神上仍不時連結到海外旅遊講座或臥遊異國文化，保留著出遊的期望。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★★★

單身巨蟹人際桃花陸續來訪，在職場上與人合作提案變得容易，客戶喜歡你貼心服務，指名度高，喜氣的一週；有伴巨蟹忙工作又攬家務，很容易負荷過多而和伴侶衝突，宜學習把家務分配出去，總是扛責任的心態讓關係疲累。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★★

單身獅子待不住同一個地方，旅行運暢旺，旅途易有輕快邂逅，惟緣分來得快也去得急，執著有結果將為難自己；有伴獅子聚焦物質與大財，伴侶依舊熱衷研究與實驗，各取所需、各有空間，是最佳相處之道。

處女座 8/24~9/22

愛情運勢★★★

單身處女座的學習領域或小旅行機會擴大，透過不同領域的專業，你感覺生命豐盛，以及友直友諒友多聞；有伴處女座和伴侶可能因為共同學習，或進入學習社群，帶來全新的話題與趣味，也促進生活的豐富性。

天秤座 9/23~10/23

愛情運勢★★

單身天秤自信強化，當決心說出真實時，可能讓朋友嚇一跳，但慢慢地會得到尊重，逢轉換期宜維持自我價值；有伴天秤一直以來若總是支持伴侶的發展，此際想要發揮自我興趣，建議先告知伴侶，可放慢腳步，但不宜妥協。

天蠍座 10/24~11/22

愛情運勢★★★★☆

單身天蠍驛馬星動，人際桃花發威，職場遇貴人業績攀升，情場也熱絡充滿浪漫，宜注意感性過後的現實考驗；有伴天蠍運勢暢旺，帶動與伴侶的旅行或向外延伸的好運，兩人因為外來刺激與學習，生命變得豐富。

射手座 11/23~12/22

愛情運勢★★

單身射手儘管精力調整為節制，近日感受到內在喜悅與樂觀，也展開小旅行與學習，心情敞開時果然行事變得順利；有伴射手和伴侶如同朋友，無話不談，各自精采，也互相參加對方的聚會，美好的情誼讓人稱羨。

山羊座 12/23~1/20

愛情運勢★★★

單身山羊在社群中人氣暢旺，心裡有歸屬感，惟職場舞台曝光頻繁，毀譽參半，宜回來檢討是否過度執著與強勢；有伴山羊和伴侶若能夠帶著支持與陪伴對方的態度來過活，會好過強勢主導或者爭對錯，在在都考驗相處的智慧。

水瓶座 1/21~2/18

愛情運勢★★

單身水瓶外在舞台發揮專業，成為閃亮明星，能將流入人脈化為錢脈，惟外出有小人中傷，宜注意保護個人氣場；有伴水瓶以伴侶為貴，因伴侶本業發達，又能帶人脈支持你，讓埋首創意提案的你，感覺到背後支持的力量。

雙魚座 2/19~3/20

愛情運勢★★★★

單身雙魚外緣暢旺，向外推廣工作理念容易有收穫，或單純差旅也能享受異國文化與採購，惟要防範小人破壞與中傷；有伴雙魚憑感覺行事，伴侶講求實際數據，當牽扯到金錢時就有爭執，宜尊重各自特質，並找出平衡。

（以上星座除了太陽星座，套用於上升星座和金星，也有類似運勢發生。）