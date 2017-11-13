〈戀愛學分班〉天長地久保證書

2017-11-13

文／艾格妮絲

三十而立的女子愛上了大學剛畢業的男子，焦慮的女方阿姨將兩人命盤拿去請命理大師推算，年輕男子很受不了地向朋友們陳述：「算命的話也信嗎？」

大學剛畢業的女生，愛上了一心想創業的男人，聽朋友告誡：「當業務的男人很花心！」於是憂心沖沖地追問男人：「你會愛上別人嗎？會劈腿嗎？」即使已經時移事往，男人回憶起這位前女友時，還是垮下臉說：「如果不相信，要怎麼愛下去啊？」

剛認識六年級後段班男子時，他以政治關係比喻兩性關係：「時間改變了，彼此的狀態也必須重新建構；這一刻的真情，在下一刻的風水流轉中，或許雙方就朝向不同目標。」

坐五望六的阿姐曾說：「結婚前十年，由於孩子幼小，伴侶的共同任務明確。困難的是後來的歲月，當彼此成長腳步不同時，該如何同心協力走下去？」

與其問對方：「你會愛我多久？」不如反問自己：「我會愛他多久？」當我們無法肯定自我時，其實也沒有能力恆久愛著另一個人。

選擇價值觀相同的伴侶，鼓勵彼此走向陽光的道路，人生有許多困難，「天長地久保證書」靠彼此書寫，不是在眾人面前宣誓，也不是靠財力、親朋好友壓力讓對方不敢走開，而是你的靈魂清楚地感受到：人海奔走，回頭有可以望見的人，那一剎，真情不必多說。

希望我們，永遠做和對方相視而笑的愛侶。