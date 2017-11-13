〈幸福補習班〉愛情 你的名字叫耐心

2017-11-13

文／亞美將

一個沒耐心的人很容易發脾氣，而經常發脾氣、口氣不好的人，則會讓身邊的人不敢親近，最後變成一個沒人敢跟他講實話的人。如果這個人正好是你的親密愛人，你該怎麼辦？你會不會經常覺得心裡有話想說，但礙於對方是個愛生氣的人，你害怕跟他說了心裡話後，他只會不耐煩地回話或是兇你幾句，所以你想著，與其要被那樣對待，不如將這些話吞進肚子裡自己消化吧？

易怒暴走沒耐性 誰想和你在一起

在這世界上，敢說自己脾氣好的人我想沒幾個，和幾個朋友聊起關於「耐心」這件事，他們都承認自己沒甚麼耐心，尤其不喜歡「等」。只要讓他們等一會兒，就會失去耐心，口氣開始不佳，接著就易怒與暴走。雖然他們都知道這樣不好，可是要他們改還真的很難改，就算因此被冠上「公主病」、「王子病」，也只好接受。

某個朋友說起她和前、後任男友相處的經驗，她說，和前男友交往時，平時並不常和男友講話，原因是因為前男友常常對她不耐煩，例如，有幾次她請男友載她去某地方辦事，男友總會又急又兇地罵她說：「怎麼那麼突然？我等一下還有我自己的事情要做耶！」這樣的狀況幾次後，她就不再請男友載她去辦事了，因為她覺得拜託他還不如自己去，不用低聲下氣，也不會有那種白白找氣受的感覺。

此外，平時她若是和前男友聊到公司裡的事情，他也會沒有耐心聽完就直接打斷，然後用指責的語氣來回應，她心裡當然不好受，因為她找他吐苦水就是想要紓解心裡的苦悶，然而前男友沒有幫她一個鼻孔出氣就算了，還反過來指責她，她這時最不需要的就是多一個人來怪罪她，於是她默默地在心裡告訴自己：「我再也不要跟他聊我公司的事情了。」

耐心傾聽為溝通之本 冷靜理性避免衝突

和前任分開後，她遇到現任男友，他總是很有耐心地處理任何事，光是在兩人溝通這方面就能明顯感受跟前男友的不同，因為現任男友總是會耐心地聽完她想說的話，然後跟她一起分析事情的對錯，說出自己的想法跟感受當作建議。雖然很多時候她會像個小女孩一樣鬧脾氣，但她知道自己這樣不對，所以最後總會回過頭來問他：「你生氣了嗎？」而他總是說：「我沒有生氣，我只是很擔心妳怎麼了？」

她覺得人真的是不可貌樣，前男友看起來像好好先生，卻經常控制不住自己的脾氣，沒耐心地對待身邊的人，情緒永遠大於理智；而現任男友外表看起來可能隨時都會暴衝，但內在心裡卻是一個溫柔又有耐性的人。她說：「我知道自己其實也很沒耐心，常常忍不住發脾氣，但是自從遇見現在的男友，總在我失去耐心、聲量即將要提高的時候，他會提醒我冷靜一點，然後聽我講完我想說的話。那時候我就會控制住我的脾氣，也會知道我不應該語氣那麼兇，不然我就會變成像我前男友那樣，最後成為一個孤單的人。」

兩個人在一起，若脾氣同樣火爆，總是起衝突，這樣的感情會常常發生爭執，若其中一個人能夠冷靜對待，很多事情就能慢慢化解，也比較不會在那一瞬間說打就打起來，因此避免掉很多不開心的事情發生。