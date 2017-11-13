〈上班族搖滾樂〉不斷擴大自己的舒適圈

2017-11-13

文／凡客

記得前公司老闆曾邀請講師替大家上課，只見講師在白板上畫了一個圓圈，然後在圓圈內畫了一碗熱騰騰的麵以及房子。講師詢問大家是什麼意思，有人答對了，這指的是舒適圈，以及與關係自己最密切的事物，一碗麵和房子所代表的，就是食物和居住，也就是最基本的生活需求。講師說明，很多人都習慣待在這個圈子裡，因為很自在。

接著，講師又問大家，如果圈子不擴大，永遠只有食物和房子，是否能滿意？在場的每一位都搖頭，接著，講師在原本的圓圈外頭，畫了更大的圈圈，也加了更多的東西，像是巴黎鐵塔、汽車、玫瑰花，分別代表旅遊、交通工具、愛情。講師問大家，是否願意得到更多？每個人都點頭。而講師也提到，如果要跨出原本的圈子，勢必要面對更多未知的情況和挑戰，這很可能會失敗，不過，也有可能學習到寶貴的經驗，以做為下次的基石，但如果連嘗試都不願，那麼，就能永遠待在原本的圈子裡，永遠無法進步，講師簡單的圖案，讓大家收穫頗多。的確，這就是我們的通病，習慣待在既定的舒適圈裡，但相對來說，也就失去了成長的機會。任何成功的人士，絕對不會對現狀感到滿意，他們總是積極進取，不斷擴大自己的舒適圈，才能創造出無盡的可能和幸福，這正是值得我們學習的地方。

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