〈快樂上班族〉職場隱藏版軟實力

2017-11-13

文／Patty

我們有時會發現，總有些人在職場中似乎和同事建立不了太良好的關係，儘管每個人在職場中生存的模式和路數不同，沒有絕對的好壞，但「職場」絕對不是只有專業能力這件事！

有些人和別人共事時，若覺得自己沒錯，會以理直氣壯的方式回應對方，甚至用糾舉或管教的態度告誡對方，並且事後埋怨對方為何給予不友善的回應。另一種人是覺得自己的工作量超負荷，別的同事可能因為工作範疇不同，不了解他有多辛苦，終日埋頭苦幹，和工作無交集的同事也不會建立太多的友情，認為自己是一隻孤鳥，總讓自己身陷在一種悲情角色的心態。

站在對方立場 把話說得更溫婉

職場上的能力分成很多種，專業領域也細分多項，軟實力絕對也是影響你在職場中很重要的因素。以往擔任祕書期間，開完會在老闆辦公室討論會議中的檢討事項，老闆常會對產量或業績面有所不滿，要我再去了解是什麼狀況，當走出老闆辦公室，若我直愣愣地帶著老闆那不滿指數九十分的話語去詢問相關單位，通常該部門如果一開始就聽到「老闆說」這三個字，不滿指數也會馬上升到九十，所以通常我會用同事的角色，用似乎只是閒聊的方式去了解對方執行面的困難，聽對方訴說完他的立場，再緩緩說出，其實老闆稍微有在問一些狀況，老闆也知道執行面的困難，知道你們真的是很辛苦，但「是不是有可能」試著改變某些流程，會更好呢？儘管我知道老闆很不滿，但不需要讓對方知道，因為最終目的是要處理老闆感到疑惑的事情，而非只是傳達老闆的心情。但有些人常用糾舉的態度去拍桌子理論，即便對方有錯，也會因這份態度心生不滿，日後和你共事時，哪怕只是小地方，只要三不五時刁難一下，就可以讓你諸事不順。

用「人格特質」魅力 突破人際藩籬

上述這種人在職場中的人際關係較為薄弱，認為自己是因為跟其他同事工作沒交集才連話都說不上幾句，但我認為工作交集只是相對，不是絕對，所有關係都是靠自己去建立的，哪怕只是當別人說著某個話題時，搭幾句話去融入，茶水間遇到時寒暄幾句，用「人格特質」的魅力去打破藩籬，讓自己成為有存在感的角色，說到這或許有些人又會抨擊，工作又不是要交朋友、專業比較重要，搞這些做什麼、我不在乎和別人關係如何，只是職場中有很多無形的因子，並不是鼓勵大家巧言令色，但這些表達能力、溝通能力、人際關係，常常會在許多不經意的時刻，幫了你那麼一點點，就能讓你工作更順暢，因此，即便是在職場上，當個人格特質有魅力的人，也會為你帶來許多意想不到的幫助喔！

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