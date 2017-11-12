〈徵文大拼盤〉生一個絕對不夠

2017-11-12

今年前9月台灣新生兒出生數僅14.3萬人，出生數恐將是歷年次低、人口自然增加將改寫歷史新低，那麼就該來為今天這些家長拍拍手……

〈我家3個寶〉不缺玩伴 大人喘口氣

文／李鹹（高雄市）

我是五年級中段班的，32歲結婚，老婆是五年級後段班的，育有一子兩女，哥哥現在大二，老么現在高一。

當初雖然有家庭要添丁的壓力，好加在第一胎就是男的。我一直很喜歡孩子，牛寶寶後來一隻母老虎。隔一年，又不小心來了個小龍女。

老三生下來後，雖然一切大亂，不過，相信我，日子一天撐過一天，孩子就這樣成長，我們就這樣渡過來了。

以過來人給年輕夫妻一些建議。千萬不要只生一個，王子公主非常難教養，可能不輸生3個。我曾帶孩子到公園玩耍，有個小朋友硬要跟我們回家，因為他家裡沒伴。多生一、兩個是會比較累，但是他們會互動，父母反而比較沒事，長大人際相處能力也較佳。

或許，孩子的花費會造成我們的負擔，但我相信古老的智慧諺語，孩子會自己帶來食祿。每一個孩子成長過程都是無可取代的歡愉，我很慶幸我留下意外的老三，她帶給我們無限的溫馨和愛戀，成為我生命中不可切割的一部分。

老婆說她很享受做月子，可以接受再多生一個。但，饒了我吧。

〈我家3個寶〉生養責任大 更有動力衝

文／小麻花（桃園市）

如果跟年輕人說要他們生3個孩子，那肯定大多數的人都會嚇得一個勁兒地揮手「say no」，認為生一個都養不起了遑論3個，可是真的是這樣嗎？

以前台灣社會普遍貧窮，生的孩子比現在還多，也是照樣生養過來了。現代人的生活比以前都富裕得多，怎麼可能養不起呢？哥哥和嫂嫂育有3個孩子，甚至還想懷第4胎，很多人都問哥哥不覺得生活壓力大嗎？哥哥總是淡定且有自信地回答：「責任越大，賺得越多。」多麼健康的心態啊！人不該只看自己僅有的資源，而該因為自己的需要和責任，努力創造財富。家人和孩子應該是我們最甜蜜的負擔，強而有力的推進器，而不是沉重的負荷。

生不起、養不起不該成為我們不努力的藉口，孩子所需要的也不只是我們投入的金錢，而是一個愉快成長的家庭氛圍，和父母用心的陪伴和關懷。所以不要再以經濟壓力當成不敢多生孩子的藉口了！衝吧！相信自己，生得越多賺得更多，快樂還能夠Double。

〈我家3個寶〉得來不易的恩賜

文／吳郭魚（高雄市）

我有3個小孩，但當初會生到3個是想不到的驚喜。我本身是不孕症患者，所以從吃藥打針、手術治療到人工受孕以及最後的人工試管，我都嘗試過也都失敗過，但澆不熄我想要小孩的渴望，在無數次失敗後，終於生下了大女兒。

有人覺得我受這麼多苦有生就好，但站在傳統婆家立場，我知道他們想要男孫，而我怕的是女兒像我，長大後也不孕，萬一她生不出下一代也沒有兄弟姊妹，寄託婚姻與友情又不見得牢靠，種種在擔憂女兒晚年孤獨的心情下，我在女兒11月大時，又跑去做了試管，而且這次一次就成功，在女兒一歲半時迎來雙胞胎兒子。

我是職業婦女，白天工作晚上又要照顧3個年紀相近的孩子，常有人佩服我怎麼熬過那段日子的，除了感謝婆家幫忙外，其實只要記得當時極度渴求孩子的初衷，及想為他們在這世上留有血緣牽繫的心情，再難都會熬過去的。

〈我家2個寶〉相互扶持 好過孤零零

文／阿絲（彰化縣）

我生了兩個兒子，看多了獨生子女孤單成長，我不捨自己的孩子有如此童年。雖然獨生子女獲得來自長輩豐沛的關愛，卻難以取代手足之情，即使從小打鬧爭吵，都比孤零零一個人強得多。

孩子日漸長大，父母一年一年老去，衰老、病痛、死亡是必經的路，這些傷感的事，將是孩子無所遁逃的課題。在面對人生的重大打擊時，如果身邊有個可以商量的人，是不是更有勇氣去承擔？世上除了父母、子女，還有誰能比手足更親近？再者，以現在低迷的生育率，將來許多婚姻可能多是獨生子女的結合，兩個年輕人上頭有4個老人要照顧，疲於奔命是可以預見的結果。我深知「養兒防老」、「多子多孫多福氣」的觀念早已過時，也不敢奢望孩子將來願意侍奉我的晚年，願意生兩個孩子，出發點都是以孩子的人生為考量。父母終有一日會先走一步，在面對至親離世的巨大悲痛時，起碼我的孩子可以相互扶持。有人說過，手足是父母給孩子最好的禮物，這句話我深有同感。

〈我家2個寶〉老大特殊兒 妹妹來相伴

文／小星星（澎湖縣）

之前和外子即達成一個共識，要生兩個小孩，讓他們在成長的路上互相作伴扶持，感受有手足的美好。

因為大兒子很難帶，後來發現是輕度特殊兒。居家附近沒有年齡相仿的小朋友可與之互動，更加深了我們想有個手足刺激他學習，及成為仿效對象的想法。順其自然的情況下，隔了數年肚皮才又有了動靜。

其實初懷孕時的心情，是焦慮擔憂大於喜悅的，不知這個孩子身心健康否？直到做了基因篩檢，報告出來無異常，才寬心留下孩子。

小女兒快3歲了，現在甚至會管哥哥，打哥哥的小報告，哥哥也意識到妹妹的存在，會注意及模仿她，雖然偶起紛爭，但也是個學習與他人相處的機會。

以前只有一個孩子時，夫妻一方照料，另一個還可以抽空休息，現在一人顧一個，忙碌自不在話下，辛苦不是加倍，而是加了好幾倍。

小女兒的出世，讓我感受到女兒的貼心討喜，更重要的是她已儼然是個小幫手，協助父母幫助哥哥，我們都很歡喜欣慰妹妹的到來呢。

〈我家2個寶〉沒有百萬存金 兩千金卻無價

文／瑋仔（新北市）

我現年35歲，育有兩女，分別已念小學一、二年級。周遭的同學大部分都是未婚，或是已婚沒有想生孩子，其實，我也曾經後悔，但，後悔沒有辦法解決問題，現在的我，很高興有老婆、孩子陪著我，讓人生感覺更完整！

其實，我的存款從來沒超過一百萬，很多人在25歲或是30歲已經存了人生第一桶金；我至今存款沒超過50萬過，每個月領著3萬塊，老婆領著兩萬五，要不是有爸媽年輕的時候，辛辛苦苦貸款30年買下的老公寓，並且願意提早離開職場，只為了幫我們帶孩子，我們可能真的要露宿街頭了；不過，既然有了這些別人不一定有的資源，咬著牙也要做自己想做的事，加上我其實沒有什麼物質欲望，每天只要有三餐吃就很開心，勉勉強強生活是可以過得下去的。

每次有人聽到我兩個小孩，都以驚訝的眼神看我，我都會說：「沒有啦，哇嚨煞咧黑白衝啦！（台語）」其實，我有同學是想生孩子生不出來，所以，我很幸福！