〈錯愛停損點〉餿掉的愛情 快閃人

2017-11-12

文／黑豆玄米小姐

「我知道他對我的愛已經不如以往，愛情轉淡了，他對我敷衍了，可是這麼多年了，我要怎麼放開、怎麼割捨？一開始追求我的是他，但現在離不開的人是我，我也厭惡我自己的懦弱。」女孩滿臉苦悲交參的臉孔，很不像她，我卻能夠理解，因為她走過的路我也走過，只是這次旁觀者換成我，當局者換成她。

離不開餿掉的愛情 因為不認同自己

朋友們問我，為甚麼女孩總離不開壞掉的愛情？一個女子之所以長期陷在一段「餿掉的感情」裡遲遲無法終結，只能有五種可能：

一、念舊，因為太念舊情，所以捨不下。

二、不當地心軟。原本下定決心要離開不好的情人，可是當對方擺出低姿態求和，很容易就心軟而走不開。

三、自信心低落，認為自己只配得這樣卑微的愛情、這樣的戀人。自信心不足的女生很容易在愛情裡面成為犧牲品，或委屈妥協無限上綱的人質。當然，以上特質也適用於男性！

四、太需要從愛情裡得到肯定。對很多女人來說，生活裡太多挫折，不論多麼努力都無法從生活裡要到她渴望的認同或肯定，而愛情偏偏是讓一個人感受自己被認同、被愛與「自我價值被肯定」的一種捷徑。

五、她無法一個人生活，或者原本就不滿意自己的生活或人生。她並不喜歡自己的生活，所以她需要另一個人來完整她的人生。所以即使這段愛情百分之六十甚至百分之八十的時間她都很痛苦很煎熬，但男人有百分之十或百分之二十的時間對她是溫柔的、是討好她的，所以當她痛苦的時候，她就想想那百分之二十的美好，她就甚麼都原諒、都諒解了，就能夠催眠自己那男人始終是愛她的，然後又開始為對方的行為找藉口。

從愛情之外提升自信 自我拯救被綁架的感情

一個女生之所以會淪陷在一段餿掉的愛情裡面無法抽離，是因為她不願意回到過去的生活，不願意回到一個人的生活，這便是病因。滿意單身生活、享受自我人生的女生，通常不會陷在爛泥巴的愛情關係裡太久。因為一個真正認同並尊重自己的女人，不會容忍一個男人敷衍或不當地對待！

結論是，要終結錯愛，除了自愛自救別無他法，「只有當事人的自覺」可以拯救她自己。這必須要當事人清楚意識到她值得更好的人生、值得更好的男人、值得更好的愛情，而唯有改變自己的生活模式，從愛情以外的地方去提升她的自信，她才能去相信自己夠好，夠值得被尊重、被善待、被重視！唯有當事人意識到她若不切割這段感情，她將嚴重失去自己的人生，如此才有動力拯救自己離開渣男。

最後我想說的是：如果妳清楚知道自己正淪陷在一段「情感綁架的人質關係」裡，就趕快為錯愛的關係設一個停損點吧！