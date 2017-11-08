〈家庭診療室〉女友出軌求復合 卻懷了小王的種

2017-11-08

心理諮商專家／林蕙瑛

Q：與A女交往3年，去年因工作關係，暫時遠距戀愛，我們計畫明年訂婚結婚。兩個月前她突然變得冷淡，連她家人也看出她對我態度之轉變。有一天我聽到她和某人講電話，才知道她和已有女友的男同事出軌，我要求分手，她道歉並求我給她一個機會，所以我們言和。

3天後她居然告訴我懷孕了，孩子是同事的，但此人催促她去墮胎，她不想。她求我立刻跟她結婚，且不要告訴任何人這孩子不是我的，我震驚、心碎、茫然。第一個想法是我只要A女不要孩子！我很困惑，如何裝出喜獲麟兒的樣子，瞞騙我家人、她家人一輩子？從現在起，我得掩飾自己的感覺去做「理性」之事？

A：你有權利感覺自己的負面情緒，難過就是難過，被傷害就是心痛，不需要強壓下來，先找婚姻諮商師發洩情緒，才能冷靜地面對A女丟給你的大問題。

任何人看到這個難題，「A女背叛你之後，要懷著小王的孩子與你結婚，而你卻只想要A女不要孩子」，都會說「NO」，但你因深愛A女，打算原諒她，繼續戀情。問題是一切事情都不再單純，你得面對殘酷的現實了。

戀情未能通過遠距戀愛的考驗，A女的心無法專注在你身上，她的身體不能忍受寂寞，你已經原諒她一次了，但她真的不懂得保護自己，又碰到對她不認真的人，發現懷孕必然慌亂，唯一能求助的人就是你。但有一點她是確定的，她想生下孩子，所以急著和你結婚，並不是愛你而結婚，而你本來已提過分手，現在已經不知道要如何愛A女，當然不能順著她，答應她的要求。

愛情需要被祝福，結婚則須有足夠的心理準備，何況這是一輩子之事，除非你認為A女是值得與你共同生活的婚姻對象，孩子無辜，你也願意視如己出，否則你是不可以貿然結婚的。而你只想要A女，不要孩子，是不符實際，母子是不能被拆散的，請深思熟慮，眼光放遠吧！

（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）