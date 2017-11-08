〈愛情軍師團〉麥擱等 愛要急起直追

2017-11-08

有些女人年輕時只知傻傻等愛，任青春蹉跎，浪費了花樣年華，一轉眼就白了頭，想話當年，竟也沒有值得拿出來說嘴的情史。女孩啊，如果妳不想變成這樣，現在就趕快起身追愛去吧！

〈十年空窗到四十 還在傻等真命天子〉

文／霍克愛

前幾天到診所治療發疼的左手腕，醫生說這是「媽媽手」，順口詢問我孩子幾歲了？我略顯尷尬，只能笑笑地告訴他我未婚。

明年我就要邁向四十歲，如果大學畢業就和初戀男友結婚、生孩子的話，現在大約也有國、高中生這麼大了吧？初戀男友後來是結婚了，但新娘不是我。我沒有難過或者遺憾的感覺，和他分手已久，他對我來說早就是個陌生人。

只是，醫生的反應觸動了我的一些情緒，我腦海中的進度條突然回拉到二十歲時，那個剛開始談戀愛的年紀，對愛情的憧憬、美好的幻想，還有滿懷熱情地規劃未來的家庭藍圖。原本預定三十歲時至少有兩個孩子了，最好是一男一女，然後丈夫是個負責任顧家的好男人。

初戀沒有修成正果，之後跌跌撞撞談了幾段感情，也都沒有走到最後，直到三十歲，就像一個分水嶺，從那個歲數後，開始了我漫長的空窗期。

我也曾很努力地參加一些聯誼，室內活動、戶外踏青，連宮廟舉辦的聯誼活動都有嘗試，也會去見親戚介紹的對象，然而命中注定的另一半卻始終沒有出現。慢慢地，我把談戀愛這件事看得很淡，也變得比較消極。一個人的日子過久之後，似乎也不再期待他人的陪伴。

只是時間過得真快，當年的花樣女子一瞬間竟已成為歐巴桑，不曉得知天命之年來臨前，會不會先遇到真命天子呢？

〈甩開讓妳等的男人 愛情屬於積極者〉

文／楊嘉敏

有句歌詞是這麼唱的：「等待和寂寞，是我無法逃避的生活。」這段話，道盡了身為女人的無奈。

朋友剛與男友交往，就開始一連串的等待。等他回訊息、等他打電話、等他約出去……，等愈久，愈心焦；等愈長，愈絕望。難道就只能默默等待嗎？總之，等待，好像是女人戀愛時少不了的情節。

有句話說：「等久了，就是你的。」但在愛情中，等久的女人，男人未必是妳的，但可以確定的是，他一定沒有那麼喜歡妳，所以捨得讓妳苦等。

等待這樣的男人，徒然浪費自己的心血與時間。妳還在等待嗎？與其苦苦等待那一班不知何時才會抵達公車，倒不如伸手一揮，招一台讓自己快速到達目的地的計程車。大方甩掉那個讓妳左等右等的男人，用心尋找那個正在苦苦等妳的男人吧！

〈戀愛耍心機 討意中人歡心〉

文／楊子

有人一聽到「心機」，就覺得是不好的東西，的確，如果心機是拿來對付別人的算計，那並非是個正面語詞，不過如果是用在愛情裡，許多心機都是必須的，那些都是為了得到對方青睞所花費的心思，因為有那些心機，愛情變得既有趣又浪漫。

有位朋友曾經為了追一個女生，不顧一切地想辦法出現在她面前，刻意打聽好她會去甚麼地方、會搭甚麼樣的交通工具，然後提前到她會出現的地方等著，不經意地讓自己帥氣登場。為了讓對方對自己留下好印象，他可是用盡心機，花費了許多努力。

也有女性朋友因為對一位男生有好感，三不五時就約他一起吃飯，並拜託朋友配合她製造兩人獨處的機會，還去打聽那男生喜歡甚麼，然後在重要的節日或是他的生日，默默地送上心意。她說，不管對方接不接受她的愛，她只是不想讓自己將來後悔，所以用心地向對方表明自己心意。

許多時候，儘管兩人不是一見鍾情，但你的付出，對方一定都會感受得到，日久見人心，也能透過時間來多認識彼此，看對方是不是真正適合自己的人。就算兩人已經戀愛或結婚，修成正果了，這些討對方歡心的小心機還是派得上用場，只要對方喜歡，這種戀愛心機多多益善啊！