佛寺修心 ．文藝踏青．美食嘗鮮─韓國釜山、大邱雙城遊

2017-11-08

撰文˙攝影／曹憶雯

韓國南部出天然美女和帥氣歐巴，宋慧喬和劉亞仁是大邱人，釜山則是孔劉、朴海鎮的故鄉，就連釜山最受歡迎的南浦洞逛街地，過往行人亦不乏明星臉。此外，釜山廣域市、大邱廣域市、慶尚南道，地理位置相鄰，既保留自然風光、佛教寶藏，又有魅力山城、文創和購物商圈，加上誘人的山珍海味，一趟遊程便可體會多種風情。

寺院寄宿體驗 美境中虔心禪修

近年風靡韓國的寺院寄宿（Temple stay）體驗，也是南部地區盛行的傳統文化遊程，目的在於「尋找自我的旅程」，旅人藉由2天1夜或3天2夜的寺院之旅，跟隨寺院住持或僧侶展開清修生活，品味古剎日常起居、認識佛教文化精髓、專注於傾聽自我，讓內心獲得平靜與療癒，身體放鬆、健康恢復後，自然可以沉澱思緒、提升心靈素質，好處無窮。

韓國南部知名的寺院寄宿選擇，首推海印寺和桐華寺，兩大寺院皆以國家公園景色聞名，並擁有清幽的佛寺環境、乾淨舒適的禪房、素樸原味的餐食，令人感到舒心，韓國觀光公社也為海外旅客設立Temple stay英文網站，突破語言障礙，並提供完整諮詢。

位於慶尚南道陜川的海印寺為韓國三大寺院之一，「海印」出自《華嚴經》的「海印三味」，指的是菩薩的覺悟世界、未受污染的無瑕本心。寺內珍藏的8萬大藏經和藏經板殿，1995年12月被指定為世界文化遺產，高麗23年（1236年）起歷經16年製作的8萬大藏經，共有81340塊經板、6791卷經文，展現人類智慧。從伽耶山國立公園入口至海印寺途中的紅流洞溪谷，以楓紅映照溪水而得名，漫步其中心曠神怡。

慶尚北道大邱廣域市的八公山，則有佛教勝地桐華寺，由於冬季梧桐樹依舊盛開，故而得名。院內的大雄殿、極樂殿等皆為韓國文化財，其中大雄殿創建於1727年，殿內供奉高33公尺的藥師如來像，神聖壯觀。寺院住宿體驗強調身心綠化，除了透過飲食調整身體健康與不良習慣，也包含缽盂供養、參禪、茶道體驗、敲鐘體驗、許願燈製作、森林漫步冥想、觀星冥想，深受旅客喜愛。

鄰近桐華寺的八公山自然公園，以海拔1192公尺的毘盧峯為中心，為佛教文化勝地，形似如來坐像的笠岩、元曉寺、千聖寺、佛窟寺皆錯落於此，秋天搭乘纜車登八公山道立公園，長達16公里的環行步道兩旁紅葉簇擁，美不勝收。

魅力文創朝聖 甘川文化村、金光石路

熱愛文創景點的韓國友人說，近幾年發生在釜山最美好的事情，就是甘川文化村。1950年韓國發生內戰，來自北部的難民來此落腳避難，60年代後韓國太極道更有4000多名信徒聚集於此，逐漸匯聚成村，高高低低的矮房子盤據整座山頭。2009年韓國推動村落計畫，鼓勵村民自發性地粉刷屋子，某一天傍晚，來自首爾的美術教授開車行經甘川洞，深受眼前景致吸引，久久無法忘記，便率領學生駐村展開外牆粉刷，此後，陸陸續續有其他藝術家來此彩繪，雕塑家也將作品擺設於村內，熱門綜藝節目《Running man》、《超人回來了》，都曾在此拍攝。

從村子入口處的巴士站下車後，先到文化村嚮導中心索取中文地圖，便可按圖索驥，逐一遊覽超人氣的「小王子和沙漠狐狸」、「天脊」房頂展望台、「燈塔」照相區，以及知名設計師承孝相的「獨樂之塔」、Francisco E.Sanin設計的「公共之家」，穿梭巷弄間，還有無數藝術家的彩繪壁畫與裝置藝術、特色咖啡館與個性小店、村民創作的主題小屋，等待旅人一一發掘。甘川文化村也從貧窮破敗的村落，蛻變成人氣高漲的壁畫村和商業街，美麗又熱鬧。

為紀念大邱知名音樂人的金光石街，則是大邱廣域市中區的文創焦點，以韓國已故音樂才子金光石的生活與音樂為題，由當地政府和11組作家、畫家共同打造，長約350公尺的街道牆壁，有金光石塑像、他創作的歌曲歌詞、各式各樣的金光石壁畫，展現多元的藝文風貌，街上的氣氛咖啡館、可愛飾品店、創意冰品店一字排開，逛累了，找個喜歡的角落坐下歇息，便是感受這城市的最佳方式。

釜山豪邁吃海鮮 大邱溫馨媽媽味

釜山不僅是韓國第二大城市，還擁有全國最大的港口，各種浪漫的海岸景點、歷史遺跡、現代購物商城，匯聚成釜山的活力來源，釜山國際電影節每年更吸引各國電影愛好者朝聖。

好山好水孕育的豐富物產和特色美食，成為釜山魅力所在，位於海雲台海水浴場西邊的廣安里海水浴場，由於實施水質淨化，附近的水營江成為魚類海鮮最佳棲息地，熱鬧的商圈有多達300家的餐廳和咖啡館，旅人可以在廣安里海鮮大街品嘗現蒸長腳蟹、辣河豚湯、生魚片，返回市區途中順便欣賞廣安大橋的美麗夜色。

無肉不歡的旅人，釜山也可品嘗道地豬肉湯飯、人蔘雞風味餐、全國連鎖的橋村炸雞、爆漿麵包；而大邱則有超美味的馬鈴薯燉大骨湯、燉雞野菜湯等媽媽料理，讓人大嘆不虛此行。

釜山 大邱購物樂 與首爾流行同步

南浦洞也是釜山國際電影節主辦場地PIFF廣場所在地，除了好萊塢巨星、亞洲藝人應邀走紅地毯，導演侯孝賢、王羽、許鞍華也曾在PIFF廣場留下手印，周邊還有釜山劇院、Daeyoung、CGV等大型電影院，氣氛熱鬧。即使沒有電影節，南浦洞的主街上還有國內外服飾品牌、暢貨中心和美妝店，大道中間則有小吃攤，類似首爾明洞，讓購物更有趣。

大邱市的東城路商圈，以布業起家，是當地知名的購物街，數百家風格服飾店，交織密布，流行度與首爾不相上下，逛起來相當愉快。

〈旅遊資訊〉

◆航班：可搭乘華航、台灣虎航飛釜山，或搭乘台灣虎航飛大邱，釜山、大邱之間以巴士串連。

◆簽證：免簽證。

◆時差：韓國比台灣快1小時。

◆匯率：新台幣1元約換36.9韓元。

◆相關資訊洽詢：韓國觀光公社http://big5chinese.visitkorea.or.kr/cht/index.kto 。