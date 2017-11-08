〈徵文大家談〉 什麼？原來還有這種實習！

2017-11-08

清潔工也得從實習開始

文／楊子

曾在暑假接過一份打工，工作內容是打掃學校宿舍。當初是認識的學姊幫我應徵的，很快得到了好的回應，但主管要求我們這些新來的工讀生要實習。我一聽到實習很驚訝，心想原來清潔工作不是只要做就好了，竟然還要實習！不過這個實習可以領薪水，所以，我便接受了實習的要求，決定認分地做好每個環節，然後正式上工。

等到開始實習，才知道萬事起頭難。一開始主管便要我們認識清掃的環境以及範圍，並事先就某些原則約法三章，例如打掃時不能打擾到暑期住宿的同學，也要在固定的時間完成清掃工作，另外更要知道用具放哪邊，用完了要記得物歸原位，最重要的，同事之間要互相幫助，這樣才能讓清潔工作又快又好。

整個實習過程中，我體會到身為主管的用心，若沒有實習階段，我們這些菜鳥根本很難進入狀況，也才發現，清潔工絕對不是我們所想的「做就對了」，反而也有這項工作的原則與方法。

Live House教會我的事

文／Allen

「我將一罐罐沒有喝完的啤酒倒進洗手台，現在是晚上十點半，『董事長樂團』的表演剛結束，也是我實習時看過最多觀眾的樂團。」

去年我在Live House實習，Live House專門提供「獨立樂團」表演舞台，又稱「音樂展演空間」。在那裡，你會聽到許多非主流以及所謂「名不見經傳」的樂團，「金屬」、「龐克」、「後搖滾」各種曲風在各週末上演，我的任務就是確保表演的秩序，包括票口、流程，剩餘沒有表演的期間，上網搜尋有關獨立樂團的資訊，及學習舞台相關硬體。

進入Live House前，我對獨立樂團毫無概念，負責人一句「沒有獨立樂團，就沒有流行樂團」讓我深思了整個暑假，「五月天」、「蘇打綠」、「草東沒有派對」都曾是獨立樂團，也就是詞曲自創，不屬於任何經紀公司的樂團，無論他們之後如何發展，都是一步一步踩踏出自己的一片天。到底流行是什麼？非主流是什麼？音樂，目的是抒發情緒，對我而言，無論哪種曲風，哪種模式，只要能達成這個目的，又有何好壞之分？

送你走人生最後一哩路

文／劉治劭

今年暑假我在某禮儀公司進行了為期一個月的實習，在此之前，我並無受過與該行業相關的專業知識，因此抱著開放的心態來面對此次的實習。

實習期間我有幸參與各種殯葬儀式，例如接體、撿骨、入甕、進塔、作七、告別式、火葬、花葬、樹葬等儀式。實習首日我被告知暑期是殯葬行業的淡季，但就在當天我參與了兩次的接體，並在這一整個月中經歷了七場告別式。在此季能有這番經歷可說是非常之幸運。同一天遇上兩件案子時，公司專業又清楚的作業程序，和禮儀師專業的精神，使我們能在安撫家屬之餘完成各項程序，並替往生者安排好後事。

最令我印象深刻的是撿骨儀式。家屬在禮儀師與撿骨師的帶領下進行了簡單的祭拜後，撿骨師將墳墓掘開，並到墓裡撬開棺木，進行撿骨。我原以為棺木裡會呈現駭人的景象，但在棺木撬開之後我看見的是保存良好的骨骸，並無想像中的恐怖畫面。撿骨師熟練地把骨骸收集好，並再三檢查確認沒有遺漏任何細小的骨骸，禮儀師則為家屬講解撿骨、曬骨、裝骨的禮俗及細節。整個儀式在禮儀師及撿骨師的專業帶領下，簡單卻不失莊嚴地完成了。

此次的實習經驗，讓我理解到一名禮儀師除了需要精通各種殯葬禮俗外，更需隨時精進自己、不斷在傳統的殯葬禮俗中注入符合現代社會所需的殯葬服務新元素。

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