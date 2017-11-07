〈紐約性愛檔案〉和情色科技女王 來場VR虛擬性愛

2017-11-07

文／喬思琳

栩栩如生的性愛機器人會讓A片女星們失業？VR色情網站創辦人Ela Darling最近跳出來跟美國媒體表達她的擔憂，再度讓這位情色科技女王受到矚目。

很多人眼中不入流的情色行業，是這位三十一歲創業家致力要改善人們生活的療癒管道。才貌雙全的她在當A片女星前，是美國大學的高材生，二十一歲就取得碩士學歷，如願當起圖書館員，同時也開始兼差擔任裸體綑綁藝術模特兒，沒想到照片大受歡迎，讓她放棄正職，步向她認為有前途的成人影片產業。

年輕漂亮又有大腦，Ela Darling很快竄起，對科技有興趣的她，看準VR結合成人電影的商機，開始了VR成人影片事業。Ela Darling自稱「世界上第一位VR情色女星」，她的情色網站提供VR直播以及360度的內容，身體力行的她是自家平台的第一女主角。

在和網友密切接觸後，Ela Darling發現很多客戶並非衝著她的身體而來，而是來跟她閒話家常，從動畫到工作中的瑣事，無所不談。這也是為何她認為自已的事業其實能幫助人們減除孤獨感，讓那些缺乏親密關係的人，產生與他人有所連結的感覺，而這種連結的感覺是性愛機器人無法相較的。可是和Ela Darling聊天的代價也不小，一分鐘付費十塊美金，三十分鐘就要價相當於台幣九千元。

性愛機器人會不會讓A片女星或性工作者失業？沒有人能夠做百分之百精準的預測，然而不管是性愛機器人或者是虛擬性愛，畢竟都不是真實的關係，機器人不會真的愛你，如果你不付費，Ela Darling也不會跟你在線上聊天。可以預知的是，現代人用科技來解決寂寞和生理需求，技術愈來愈先進，人跟人之間的社交能力和連結卻愈來愈退化。