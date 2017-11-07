〈職場開麥拉〉自我價值步步提升

2017-11-07

文／周海威

我常說不要追著錢走，而是要讓錢追著你跑，這次想來談談如何讓你的價值往上走？希望這一篇文章可以給各位不同的想法與幫助。

一、邁入職場的第一步，永遠都是從遵守規則開始

每個人都有菜的時候，在一開始什麼都不了解的階段，聽話照做就是一個重要的基本功，很多人會認為規則是一個舊玩意，但各位知道嗎？就算是特斯拉的總裁伊恩‧馬斯克，還是得先學會電學的相關知識，否則他又怎麼可能開創出電動車的市場呢？因此遵守規則，特別是老闆的規則，絕對會讓你以最快的速度成長及進步，聽話照做不代表你沒用，這是一個務實的做法與態度，我也建議新鮮人一定要從這裡開始，如果你連基本規則都不懂，說實在話，沒有人在意你多有創意或能力。

二、從能用變好用，加強自身的工具性及延展性

了解規則後，你要做的就是加強自身的工具性與延展性，什麼叫工具性？就是讓自己好用，針對一個規則你可以做流程改善、可以做概念的發想……你思考的愈多，就代表練習更多次。因此只要你夠勤勞，每一個時間點都是創意出現的機會，你懂的愈多，請問老闆不找你找誰？另一個就是延展性，延展性就是讓自己的耐操指數爆表，我不鼓勵各位去用工作時間來換取老闆關愛的眼神，我的意思是在面對壓力、困難的時候，你要更能堅持、更有動力，這兩個特質，在我顧問工作的時候，最能夠體現，因此第二步就是當老闆的顧問，讓他少不了你。

三、將所學付諸實行，把老闆當對手，並試著超越他

把老闆當對手，不是叫你離開公司去創業之類的，不論是西方還是東方，面對老闆多少都會有奴性，因此老闆說什麼都好，即使不同意，我們也是譙在心中，卻不敢說什麼，所以如果你想要更上一層樓，那麼就把老闆當成對手，當成一個你想要超越的人，這個挑戰目標會激勵你在工作上、在學習上更加專注及更有執行力，各位想一下，在你的生命中，有沒有什麼事情是非做不可的？如果有的話，那種動力的強大各位應該有所感受吧！我從不認為老闆的決定都是正確的，我會想盡各種辦法來找出比老闆更好的方法來工作，我不蓋各位，長此以往下來，不論是想法或做法，真的都會提升不少。但每一間公司都有相同的狀況，那就是越往上位置越少，所以如果你準備好的話，離開就會是一個正確的選擇。

四、做什麼人都好，但請別做愛抱怨的人

你的心態決定你是哪一種人？也決定你現在的環境與未來，我看見很多人每天都在汲汲經營人脈，我想說的是，其實你最大的資源就是你自己，自身的功課如果不做的話，你有再多的機會也是枉然，抱怨永遠都是一件最簡單的事，但這也是殺傷力最強的武器，我可沒見過成天抱怨還能有所成的人啊！

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