日本劇場大師三谷幸喜 變身怪醫黃金陣容登台

2017-11-07

〔記者楊明怡／台北報導〕編、導、演兼擅的三谷幸喜，以警探推理電視劇《古畑任三郎》廣為人知，也曾為電影《鬼壓床了沒》、《清須會議》來台宣傳。事實上，他還在戲劇系就讀時就創立劇團，迄今發表超過50部舞台作品，兩廳院將在明年「台灣國際藝術節（TIFA）」引進他於2014年的劇作《變身怪醫》，也將是三谷幸喜劇場作品首度在台公演。

從蘇格蘭小說家羅伯特‧路易斯‧史蒂文森同名著作發想的《變身怪醫》，故事背景與原著一樣設定在19世紀末的倫敦，也有「傑奇博士發明能將人分為善惡兩種人格的藥水」的熟悉情節，但在三谷幸喜的版本裡，藥水完全沒有發揮作用，原本應在學術會議上變身另一個人格「海德先生」的傑奇博士陷入絕境，竟然因此想出找人扮演海德、兩人飾一角的「奧步」，原著的黑暗氛圍消失殆盡，「變身」為三谷幸喜風格的滑稽喜劇。

飾演傑奇博士的片岡愛之助，7歲就演出電視劇，是非常專業的歌舞伎演員，在日劇《半澤直樹》中演出與半澤多次對決的主任檢察官黑崎駿一；被傑奇博士找來演海德的藤井隆，則是日劇《月薪嬌妻》中演男主角星野源的同事「日野」；從寫真明星成功轉型的優香飾演傑奇博士的未婚妻，37歲的優香形象甜美，有不少粉絲衝著她搶票。主演角色堪稱黃金陣容，台灣觀眾應不陌生。