刺客聶隱娘服裝都靠他 陳忠信展現手製匠人魂

2017-11-07

〔記者凌美雪／台北報導〕侯孝賢電影《刺客聶隱娘》讓他合作多年的夥伴黃文英奪得金馬獎最佳美術設計，而多年來黃文英在服裝這部分重要的合作伙伴之一，就是包辦《刺客聶隱娘》9成服裝製作的「玉鳳」旗袍店第二代陳忠信。一針一線堅持手製旗袍半世紀，文化總會為陳忠信拍攝的匠人魂《玉鳳的旗袍店》昨天發表，文總副會長江春男也特地換上陳忠信手製復古唐裝，贈送「匠人魂」錦旗給陳忠信。

「一件旗袍大概一天可以完工，但沒有哪兩件，是完全一模一樣的。」陳忠信表示，不重複的設計是他對自己的期許，也是身為手工旗袍師傅對客戶的尊重。他說，「人們覺得身材怪，就是找裁縫師，我們要是做得不好就是功夫差，不是她的身材差，我們專業就是專業在於別人做不起來，你做得起來。」也正因此，陳忠信認識黃文英之後，被予以重任，成為《刺客聶隱娘》中精緻唐裝戲服的幕後推手。

旗袍原是滿清旗人的袍，後來漢人也多穿著，但流傳到台灣後，跟上海的旗袍很不一樣。1930年代起，大稻埕成為人文薈萃、商業鼎盛的繁華勝地，玉鳳旗袍店就位於大稻埕霞海城隍廟對街裡，陳忠信出生於50年代商賈雲集的大稻埕，手製旗袍至今已有50餘年，是個見證台灣旗袍文化與酒家文化興衰的匠人。

江春男表示，1950至1970年代，紡織業逐漸替代農業成為台灣新興產業，很多紡織業都從迪化街發跡，當時街上滿滿都是穿著旗袍的女性，儘管現在大稻埕榮景尚待復興，「陳忠信仍保有一顆匠心，從量衣、開襟、剪裁，堅持手做，也是希望傳承、讓更多年輕人認識旗袍文化，匠人精神令人佩服」。 關於「匠人魂」系列影片，可於文總官網及臉書觀賞。