〈生活停看聽〉沒錢花苦悶 有錢花也煩惱

2017-11-06

文／珍妮佛

在大賣場巧遇從前的老鄰居阿紅，我們就在賣場裡聊了開來。

阿紅夫婦從事團體制服的經銷與製作，近幾年來生意蒸蒸日上，她告訴我最近不但入住了千萬豪宅，還大手筆換了一部超級跑車，但話鋒一轉，跟我頻頻抱怨起自己快得憂鬱症了。

阿紅說她老公前一陣子嘴角突然生出黑色的小水泡，在被醫生初步診斷為「可能是不好的東西」，之後就相當恐慌。所幸後來檢驗證明只是單純的發炎，但是阿紅老公從此就對自己的健康情形極度焦慮了起來。

於是他花了近10萬元做了精密的全身健康檢查，除了血壓稍微偏高之外，其他一切都正常。阿紅說老公戒掉30多年的菸癮，又開始種植有機蔬菜，飲食習慣也從酒肉臭轉變為菜多多，還天天騎腳踏車運動。

儘管如此，老公還是天天憂慮著偏高的血壓會讓自己突然中風或心肌梗塞。除此之外，他還很害怕「意外」會來敲門，只要看到有人「突然告別世間」的新聞，就會讓他整天情緒低落。

老公這種「貪生怕死」到太超過而終日惶惶的情形，也影響了阿紅的生活和情緒。她說以前事業剛起步時，經常要忙著調頭寸，但是老公很開心很常笑；現在事業有成、月入斗金了，卻因為老公的「憂患意識」，反而很難再見到他的笑容了。

看著阿紅無奈和憂鬱的神情，我除了建議她或許可以帶著老公一起找專業人員協談諮商，看是否能夠「轉念讓心更寬」之外；也很感慨，錢還真是個煩惱源，錢少會因為沒得花而讓人苦悶，錢多也會因為擔心花不到而讓人煩惱、讓人憂啊！