〈異同OPEN講〉別再說孩子陌生 同志一直都在

2017-11-06

文／蔣明白

一位「高雄市民」來函質問我：「……你是否不太在意自己父母的想法，因為你從沒談過，但總是要求異性戀父母要接受同性戀孩子，這樣不太公平，要父母接受，總要給一點時間，生養幾十年的孩子變得陌生不可思議，哪個做父母的會無所謂，反過來，真的很簡單嗎？」

面對這種非常寫實的反同父母心聲，我就請家長看看同志真實的生存處境。

今年6月，德國政府終於通過了《同性婚姻法》，並且從10月1日起正式生效，而搶得戶籍登記頭香的「同志配偶」，則是已經共同生活38年、如今高齡59歲的克萊勒（Karl Kreile）和60歲的曼德（Bodo Mende）。

事實上，早在1979年就相戀並決定結婚的克萊勒和曼德，曾經於1992年試著到戶政機關辦理結婚登記，當時雖然被打了回票，卻也讓同婚話題引起了社會關注；直到2001年，德國雖然通過了《同性伴侶法》，但因為還是不符實際需要，所以才在今年新訂《同性婚姻法》。

因此，請不要再對同志提到「公平」或「簡單」的概念了，因為，就只是異性戀主流社會的反對，就迫使一對同志伴侶必須歷經38年的煎熬，才能取得合法的婚姻權，這對他們是公平或簡單的嗎？甚至，明明是異性戀父母生下了同性戀子女，卻又翻臉說不能接受，這對同志子女難道是公平的嗎？

此外，也請不要再說「給父母一點時間」了，因為從家長誓死反對「性平教育」就可以知道，是父母從來不想知道、不願面對同志議題，才會有日後「孩子變得陌生不可思議」的惡果；試問，孩子如果早在國中期間就誠實出櫃，那父母就會覺得適應時間比較夠而坦然接受嗎？

（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）