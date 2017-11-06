新專欄登場〈身口意三業〉沉默療法 心內和平

2017-11-06

文／呂政達

馮祥華醫師走過來，跟我說：「新聞說現在日本男人也會撐傘遮太陽，你知道為什麼嗎？」

我說：「因為氣候暖化，日本男人受不了？」

馮醫師說：「不是，是因為男人形象改變了，他們開始覺得撐傘遮太陽也沒有關係了。」我點頭稱是。

馮醫師又說：「現在男人形象真的大轉變了，有個朋友跟我說，中年後他學會的一件事是，不一定什麼事都要說出口。就算你覺得自己有道理，也可以保持沉默。」

馮醫師走後，這句話繼續在我心內發酵。我想起阿底峽尊者在《修心七要》裡的一句話：「擊中你的要害。」青年和成年後那些莽撞衝動的往事全翻湧在心頭，要是有人早點跟我講這句話，要是我知道，最簡單的沉默，也可以當做一種觀想的修行。

看到自己覺得不公平的事，覺得自己被冒犯了，或是不知怎麼樣就是脾氣挑起來了，發怒和說話是最常用的發洩管道，但是，在某修時刻，沉默反而是比較好的選擇，事後，你會為了自己選擇了沉默而感到慶幸。

過了兩天，坐在長途的公車上，鄰座的老頭一路哼著不成曲調的歌聲，按照我過往的習性，我應該要出面制止，但我隨即想起馮醫師的建議，我幾度按下想要說話制止的衝動，幾次以後，我開始注意起自己的沉默，在心中讓沉默延長吧，這樣的情況只延續了幾分鐘，在老頭下車後解除，我的回報是一路的心內和平。

但是，什麼情況應該保持沉默，什麼時候卻必須說話呢？我覺得當某些話講了以後會後悔，無端地為了一些雞毛蒜皮的小事抓狂，讓自己的血壓升高、身體健康受損，你就應該訓練自己保持沉默，在情緒即將沸騰的時候，用沉默來冷卻。

沉默，其實就是阻斷自己的內心絮語，不讓自己被衝動和慾望所盤算和操控，這件事情其實是「知易行難」的，如果你從來都不知道怎樣控制自己衝動的念頭，或許可以把沉默當做你內心對話的一個對象，跟這個對象比賽誰可以保持沉默久一點。

有一次，我就真的這樣觀想著，當引燃沸點的事件終於過去，雲淡而風也輕了，人間沒有因為你保持沉默片刻而有稍許的改變，我卻驚訝著自己能有這樣的心境變化。

讓心內的沉默延長，一直的延長，盡頭，就是心內和平的保證。