〈三代同堂樂〉老夫老妻真心話

2017-11-06

文／吳娟瑜

來到目前孫子都已上國高中的階段，我們夫妻早已退出照顧的場子，頂多聚餐和睡前熱鬧地互動一下，所以，兩人多了一些相處的時刻。有一回看老公Show興致沖沖，衣著整齊地說要去拍照，我問他：「拍什麼照？」

他不假思索地說：「遺照。」

聽到這兩個字，心裡頗感刺耳，而且想到一般人的生後事，不都是由家中兒女處理嗎？哪有人自己準備拍個美美的「遺照」。

其實老公是一個灑脫的人，他曾進出醫院3次，也在鬼門關前繞回來，他看盡人生百態，如此百無禁忌的做法是可以理解的。

相對而言，我是比較「貪生怕死」，還不到的事何必想那麼多？更何況全球人類的餘命一直往後延，我為什麼需要提早選「遺照」？

錯了。

如果能夠早早準備好，不至於讓子女為了要哪一張照片放在靈堂而意見不同。還有，孩子們挑的會不會太年輕的樣貌？會不會過於老態？會不會笑得太燦爛而讓出席告別式的親友感到突兀？

總之，我接受這個建議，所以，挑來挑去，真的選了一張自己滿意，也相信大家會覺得OK的一張照片。

〈這才是真愛〉再行嫁娶 由衷祝福

這也是一個需要夫妻溝通的事項，常見有的老夫老妻，一個走了，另一個也活不下去；或是一個有病痛，另一個照顧到連憂鬱症都出來，疲累不堪，最後，有的乾脆兩個人一起「安排」走了。

幸好這些年來，我從一個處處依賴老公的小女人，成長到可以自立自強的現代女性，這其中的眼淚和鬱悶也就不提為妙。

我心存另一半的「重量級培訓」，讓我成為一個可以獨當一面的人，有時看到我賢慧理家，又對孫子們輕聲細語，感動之餘，他會說：「下輩子，還是要娶妳。」往往，我嚇得半死，立刻斷了他的念頭，並且說：「換人做看看啊！」

儘管有點玩笑之詞，至少我清楚──夫妻關係要好，也不能繫絆得太緊，若一個人走了，另一個人就活不下去，這怎麼是「真愛」呢？

對我而言，「真愛」應該是在一起時很開心，不在一起一樣可以開心；「真愛」是雙方在這段多年的情分裡感到「自由」和「親密」。

我不知道這樣說是否能得到多數人的認同，至少，我不想受到傳統眼光的羈絆，認為守寡要守一輩子，做鰥夫要為亡妻守著老屋。

〈把話講開〉只剩一人 日子還是要過

「如果我先走，你還會想結婚嗎？」有一回，我們在聊天之際，大家把話講開來。Show的回應：「才沒那麼笨，一個老婆已經夠我受，我怎麼會笨到又往火坑裡跳。」

有這麼嚴重嗎？

不過，我倒是很大氣地說：「反正如果我先兩眼一閉，兩腿一蹬，也管不了這麼多，找個合適的伴，你們還是可以在一起，免得太寂寞。」

「哎呀！這太複雜了，擠進來一個新的人，家裡容易起糾紛啊！」

「沒事，你可以自行決定是做朋友就好，還是同居，或是結婚。」我看來很瀟灑地放手。倒也是想測試他的反應。

果然，Show很精明地回問：「那，如果我先走，妳有什麼打算嗎？」

「看當時年紀吧！如果已經LKK加三級，一切從『簡』啦！，別想太多，如果……」

我還沒講完，Show很緊張地說：「妳還會有人要？那現在先用5萬元就賣掉。」

我知道Show在講開玩笑的話，至少我們有個默契──若一個人先走，千萬不要把另一人綁在遺照前，然後每天愁眉苦臉，啼哭不已！

日子要過下去呀！如果想到將來可能懷念不已或痛苦萬分，那何不現在就好好相處，講話的聲音再溫柔一點，對待的態度再耐心一點，總之，一定要在人生最後一刻說bye bye時，雙方是淚眼相望，但嘴角掛的可是感恩的微笑啊！