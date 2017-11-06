〈吉娜兒的人生食堂〉肉桂溫牛奶：溫柔的支持

2017-11-06

文／吉娜兒

她蹲在洗衣機前等待衣服脫水，對著快速旋轉的衣服黑洞發呆，嘆了口氣之後一屁股往地板坐下。「還好妳沒錢，失戀還是要去上班，不然我看妳根本就快變成瘋女人了，連洗衣機也可以看這麼久，嘖！」她妹妹一邊數落她，一邊還故意跨過她的頭。

雖說是親姊妹，她們兩個人的個性卻是截然不同，如果換作是妹妹被分手，絕對不會像她一樣哭著哀求甩掉自己的男人，然後好幾個月都一蹶不振地過日子。她想，為甚麼明明都是同一個媽生的，怎麼自己就偏偏這麼沒骨氣？從小她除了功課比較好之外，好像就沒有其他可以被稱讚的事情了，愈想她心裡愈難過，又嘆了長長的一口氣。

望著妹妹身形嬌小的背影，她不明白為甚麼這個小矮子，能夠在小小的身體裡藏了那麼強大的力量。她想起念小學的時候被男生欺負，只會躲在廁所裡偷哭，妹妹知道了，竟拉著她去找那個男生對質，沒等對方把話說完，妹妹就伸出瘦小的手，一拳往對方的鼻子揍下去，結果那個男生痛得哇哇大哭，而妹妹打了人也不會害怕、逃跑，反而站在旁邊哈哈大笑，到了訓導處都還在偷笑。

啊，好香啊，眼前出現一杯帶有肉桂香氣的溫牛奶，「喂，拿去，給我離開那台洗衣機，快把妳瘋女人的造型給換掉，然後認命去上班賺錢。去去去！」她有氣無力地站起來，一口接一口喝著肉桂牛奶。當溫熱的牛奶滑入喉頭時，肉桂的香氣瞬間讓她感到精神百倍，是該打起精神了，謝謝妹妹，總是能夠給我重新出發的能量。