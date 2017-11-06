〈幸福補習班〉愛呀 我挺我自己

2017-11-06

文／亞美將

最近聽到一些朋友跟我說談戀愛好辛苦、好累，雖然在剛開始談戀愛的時候很甜蜜、恩愛，可是當兩人開始要討論未來的事情時，就發現有好多現實環境的問題，如果都只是空口說承諾卻一直都沒有去做，最後兩人的感情就會卡在那，不僅浪費了青春，也浪費了感情。

結婚承諾遲遲未兌現 對兩人未來感到沒信心

朋友說，她的男友對於兩人的未來一直很有信心，並說已有計畫會去執行，可是自己的不安全感總是三不五時地冒出來，偶爾會對未來感到沒信心而沮喪，甚至還出現了「如果沒有決定要跟我結婚的話，不如就到此為止吧」的想法，她不是非要現在結婚不可，只是覺得如果兩人未來沒有確定要結婚，為甚麼現在要浪費彼此時間跟感情呢？

男朋友知道她有這樣想法後，常常安撫著她的情緒，並一再保證未來一定會實現諾言，當然在那當下她的思緒稍微冷靜了點，可是這樣的安撫也只是一時的。人總是在自己最脆弱的時候，對眼前一切感到不安及沒自信，甚至會否定之前的努力，也否定別人所做的一切。

沒共識的情路是死巷 放生彼此各尋出路

在愛裡，我們總是期望別人能為我們做些甚麼、付出甚麼，好像只要你選擇跟我在一起，你就得負起一切責任。對於有責任感或是有能力的人來說，他們會把這樣的期望當作一種挑戰，去接受它並且實現它。但對那些被現實環境給打壓的人來說，這樣的期待是一種壓力，甚至是負擔。

有一種愛是明明相愛卻不能在一起的遺憾。不是不愛他，只是想更確定未來的方向，如果兩人中只有一人想往未來的方向走，那麼這段感情根本沒有意義進行下去。現實環境讓兩人沒辦法繼續在一起，除非咬著牙繼續與對方拖下去，不然就是好好談分手，放生彼此各自去打拚自己的未來。

相愛不是耍賴皮 別把自己賴給別人負責

「如果我只能靠我自己，那麼我為何還要跟你在一起？」說這句話的女孩，說完後立刻表示，自己也不是完全只想靠男人過日子，只是在現實生活裡，每個人都忙得像狗一樣，沒有誰不被生活折磨著，為了生活努力地打拚，如果能夠在這樣的環境裡遇到一個人，既相愛又可以依靠，是一種非常難得的幸福，只是她也知道，那個被她依靠的人自己也過得很辛苦，所以她決定放生他。

自己的生活自己負責，別人有可能背叛你，但自己絕不會背叛自己，如果靠自己就可以過活，那麼未來也不需要去依靠別人來養活你。這道理誰都懂，有的時候，一個人認真打拚還勝過兩個人的消極無助。

未來且戰且調整 愛情靠自己認真經營

自己靠自己的確很艱難，但這個世界上本來就沒有誰應該要為你負責，你要別人負責你，只是加重別人生活的擔子，這樣的人很自私，也是一種可悲。「如果妳以後遇到一個有能力的男人可以給妳一切，我會讓妳走的，不過在這之前，我會努力打拚事業，我希望能夠照顧妳一輩子！」她男友對她說了這句既無奈又不願失去信心的話。而她聽完男友說的話後眼淚流不停，她並不想兩人以後變成相愛卻不能在一起的人，所以她告訴自己要相信男友的話，但她知道，夢想與現實之間往往差距很大。

戀人們討論未來總是一開始很興奮，後來在實現理想的過程中總會被消磨信心與耐心，難免會吵架或是意志消沉，甚至開始有了想分手的念頭，所有的負面想法全都湧現在心裡。這時候，其中一個人一定要站穩腳步，不能與另一半一起消沉下去，如果兩個人一起沉淪，這段感情很快就會發生問題而分開。

她對未來仍舊沒甚麼信心，但也只能告訴自己趕快撇掉那些負面情緒，跟著男友一起為生活打拚，要用正面且積極的態度面對未來，對於兩人所規劃的未來，不時地因應現實狀況做調整。自己靠自己，自己的愛情與未來也要自己認真地去經營！