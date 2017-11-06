90歲阿嬤王陳明珠首個展 繽紛色感令人驚豔

2017-11-06

〔記者凌美雪／台北報導〕「我不是畫家，我只是閒不住！」人生已走了快一個世紀，王陳明珠在90歲這一年舉辦人生第一次個展。

出生於台南鹽水鄉下，因天資聰慧，成為那個時代極少數讀到台南第二高女畢業的女性，後隨丈夫工作搬到台北而辭去教職，閒暇時間到處學手藝，做包子、縫旗袍、插花、美髮等，最後誤打誤撞開了美容院。60歲時，因為喜歡一幅黃君璧的畫作，但老公不同意她買，她心想，「不然乾脆自己畫好了。」就跑去社教館報名學畫。胡亂畫了一陣子，斷斷續續，想畫時，鍋碗瓢盆及不要的砧板都可以變畫布，親朋好友竟也喜歡，紛紛要去掛自己家裡。

直到4年前在路邊偶遇亂流藝術的朱榮培，進到他門下開始學「畫技」，從寫實到寫意，從媒材探索到色彩訓練，從抽象原創到模擬前輩畫家廖繼春的畫作，無所不學，倒也無一不美，無論是畫刀濃彩的堆疊或壓克力顏料的薄塗潑灑，阿嬤都以絕佳的色感，創造出繽紛愉悅且充滿自信與自在感的畫作，常常興之所至，不需半小時就可完成一件作品。

有一天，一位愛好藝術的年輕人在臉書上看到阿嬤的畫，十分驚豔，力邀她舉辦個展，因此，王陳明珠開啟了人生第一次個展的資歷，在藍帝斯國際數位商務中心拐彎又轉向的長廊，如同她精彩而多變的人生轉折，鋪陳出一幅幅色彩豐富而和諧、充滿正能量的生命風景。即日起至11月底展出，地址：台北市南京東路五段188號6樓A區。