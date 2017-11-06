台灣與東南亞王爺信仰史料 台史博展出

2017-11-06

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣各地王爺信仰盛行，國立台灣歷史博物館與文化部文化資產局共同主辦的「巡狩四方——台灣及東南亞王爺信仰特展」，即日起至明年6月17日，在台史博展示教育大樓一樓大廳展出。

台史博表示，在水中放流或水邊焚化神船的送船儀式，12世紀早見於中國江南一帶造船送瘟、處理惡疾的私人法事，17世紀以後，中國東南沿海送王、放流王船的習俗尤其鼎盛，1717年編寫的《諸羅縣志》記載台灣目前最早的送王船。研究人員指出，台灣、中國及東南亞各國的王爺信仰儀式都差不多，但中國歷經文化大革命，宗教活動不興盛，東南亞國家則是透過華人移民推廣，隨著逐漸西化，儀式已不如台灣保留完整。

此次特展中，有台史博典藏的王爺神像、法器，說明各地迎請代天巡狩的祭典、儀式常見流程；同時展出台南安定蘇厝長興宮、北門三寮灣東隆宮、七股樹子腳玉勅寶安宮、西港南海埔境主公殿等宮廟出借的文物，介紹西港刈香中的常見陣頭及白鶴陣、水族陣等台灣少見的傳統藝陣。

館方還邀請屏東東港洪全瑞、台南府城洪銘宏等2位傳統匠師，製作木造、糊紙王船，呈現精彩的民俗工藝，1919、1933年早期馬六甲送王舡的紀錄影像也將一併展出。

民眾還可透過QR Code連結地圖，有機會跟著地圖走訪舉辦迎請代天巡狩祭儀的廟宇，參與式地認識王爺信仰特色。

台史博館長王長華表示，目前在中國、東南亞的馬來西亞及印尼等地都還留有迎請代天巡狩的祭儀，希望透過特展，讓參觀民眾了解祭典儀式與其背後豐富的文化脈絡及內涵，更珍愛台灣的信仰文化。