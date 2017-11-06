台北，我來了！ 男高音之王考夫曼首訪台

〔記者凌美雪／台北報導〕「台北，我來了！」當今古典樂壇炙手可熱的華格納男高音一哥喬納斯．考夫曼（Jonas Kaufmann），終於踏上首次訪台演出的行程，考夫曼昨日在德國出發前，接受越洋訪問時表示「非常期待這次的演出」，因此，特別提早出發來台準備，還很高興地在臉書貼上登機後的照片說：「On the way to Taipei.」。
《紐約時報》以「他是一個歌劇院的演出保證，是這一代最重要、最多才多藝的人」，讚譽考夫曼是當代第一男高音。此次訪台獨唱會將演出古典藝術歌曲，「對我而言，藝術歌曲在所有歌唱領域裡是皇家等級的。它需要比其他歌唱領域有更細膩的掌握，更多的音色、更豐富的細節處理、音量掌控等。」考夫曼說，「在唱藝術歌曲時，總是赤裸裸的，只有你跟你的鋼琴家，你們兩個為整個表演負起責任。」考夫曼認為，在獨唱會中，必須一個晚上告訴大家許多不同的故事，「是個很大的挑戰」。
將為考夫曼獨唱會擔任鋼琴伴奏的哈爾馬特．德曲（Helmut Deutsch），不僅已是考夫曼演唱生涯的老搭檔，也是考夫曼的老師，考夫曼甚至認為是德曲開啟了他演唱藝術歌曲的事業。
談到與德曲的交情，「噢天～這大概可以寫成一本小書了！」考夫曼表示，在認識德曲之前，他曾覺得藝術歌曲是矯揉造作的，「在我遇到哈爾馬特之前，我幾乎總是輕柔地唱藝術歌曲。但在認識他之後，有一次的課堂給我投下了震撼彈。」考夫曼說，是德曲教他明白，不應該以「矯揉造作」的方式唱藝術歌曲，而應該運用全身的力量及精神，不只是動腦。德曲要他卸下拘束、放開來唱！「瞬間一切都不同了，我從前唱藝術歌曲無法感動人，因為我常常拒絕讓我的聲音自然地流動。與哈爾馬特的這堂課，開啟了我演唱藝術歌曲的事業。」
兼擅德語、法語、義大利歌劇到舒伯特抒情藝術歌曲，考夫曼與德曲攜手首度訪台，將於11月8日在台北國家音樂廳，重現男高音的黃金年代，演唱包括舒伯特、舒曼、杜巴克、李斯特、理查．史特勞斯等偉大作曲家知名曲目。