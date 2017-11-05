〈看門道評味道〉酸奶搭馬鈴薯

2017-11-05

文／梁瓊白

馬鈴薯這種澱粉質豐富的根莖蔬菜，除了當菜吃，也是主食之一，只要將馬鈴薯整顆蒸熟或烤熟就可直接食用，或者蒸熟後碾碎再與麵粉揉合，亦可做成不同造型的麵食，同樣能達到飽足感。

傳統馬鈴薯的個頭比較大、外皮灰褐，進口的馬鈴薯就袖珍多了，個頭小、外皮色淺，看著質地細嫩，其實澱粉質一樣豐厚，烤熟了特別好吃，不像傳統馬鈴薯那麼乾，拿它刨了皮、切塊燒肉、燒雞、燒排骨，吸足肉汁後的味道更好。有些平價牛排通常在鐵板上附麵條，西餐廳則是附烤過的馬鈴薯，我對牛排吃不多，烤馬鈴薯卻是每次吃光，因為澆上酸奶後，將馬鈴薯泥和酸奶和著吃，爽口又不脹氣，有人會再撒些炒香的培根丁，我反而比較喜歡單純酸奶的味道。

前不久買了一罐純度很足的酸奶，份量有點大，我不喜歡吃生菜沙拉，就買些進口馬鈴薯回來烤，大約20分鐘就可以烤熟，趁熱切開，然後淋上厚厚實實的一層酸奶，一次可以吃完兩顆，取代正餐當飯吃非常過癮，在餐廳常不好意思要太多酸奶，在家吃就隨興了，愛吃多少加多少，吃完也飽了，如此打發一餐既省事又便宜，偶爾放縱一下，比每餐正經八百的燒飯做菜有趣多了。你知道酸奶是什麼？不加糖的原味優格是也，健康食品吧？

年輕人對馬鈴薯的認知是速食店的薯條，還有罐裝的洋芋片，炸得酥脆焦香的口味向來是某些年齡層的最愛，還有一種吃法是在炸好的薯條上淋入不同的調味料，例如芥末蜂蜜汁、麻辣汁、起司醬汁等等口味，比較西式，油炸過的外皮很酥脆，咬開裡層是鬆軟的。

其實馬鈴薯也可以是脆的，只要把澱粉質洗掉，炸洋芋片便是，還有北方人家的炒土豆絲，都是切開後用水把澱粉完全洗掉、瀝乾，然後油炒，調味料只有花椒油、一點鹽、少許醋、大火快炒嗆出酸香味，挺下飯的，一顆馬鈴薯可以炒出一大盤呢，很實惠。