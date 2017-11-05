〈徵文大拼盤〉孩子的第一份薪水

2017-11-05

孩子拿到人生的第一份薪水，意味著長大成人可以獨立了，代表的意義可是很不一樣，來看看大家分享的心情吧……

〈老爸先示範〉每月孝親費 一毛都沒花

文／ 七賢（台中市）

女兒選了私立高職的室內設計科就讀，第一學期就讓我的荷包大大失血，貼心懂事的她說：「媽媽，我的壓歲錢妳通通拿去付學費，等我大學畢業開始賺錢，每個月還會給妳零用錢。」

老兵退伍的爸爸，一份鐵工廠的薪水拉拔3個小孩上大學，我畢業後25000的薪水，每個月用紅包袋裝入5000元當孝親費，外面再寫上「親愛的父親大人，這是女兒小小的心意，報答您的養育之恩。」他總是笑咪咪地雙手收下。

父親常常說：「吃不窮、穿不窮，計畫不好一輩子窮。」善理財的他在吃緊的年代，硬是為家人蓋了一棟三層樓透天厝，我想我的孝親費應該不無小補。

戀愛談了5年，也該對人家有所交代，不收聘金、沒有嫁妝一切從簡，反正，年輕人志氣比天高。結婚前一天，爸爸將我叫到房裡交給我一本存摺，裡面是多年來給的孝親費，他幫我存著一毛都沒用，還多孵出一些小錢寶寶，爸爸的愛遠遠超過帳面價值。

所以女兒日後給的零用錢當然要拿，老爸的最佳示範可得好好傳承，小富由人一點都不假。

〈準備高飛了〉甜點入口 心頭卻酸酸

文／許勝文（澎湖縣）

那天颱風剛過，女兒回家搭的飛機班表不確定，出門接機的時間因此有點耽擱。從接她上車開始，我跟妻就互相指責彼此是遲到的元凶。

回到家我們兩老仍吵不停。女兒突然從她的行李袋亮出台北知名甜點，然後一盒盒打開它們，哇！還有八寶飯、酒釀湯圓。我吵架的戰場從此節節敗退，食慾引發語言邏輯的晶片短路，幾分鐘之內馬上向老婆認錯求饒。

女兒的眼神不是耍小聰明，看得出來，那是易於妥協與被情緒勒索的。今天她好不容易回家看我們，卻被我不當的情緒搞砸，但她仍希望大家開心。

她大學都還沒畢業，我問她：「生活費都不夠用了，還買這麼多。」她說：「開始在工作了，薪水夠用啦。」

她開始賺錢了？當時我有點恍神，甜點在嘴裡咀嚼很久。雖然早就知道她最近已打工存錢，但遠在天邊事不關己。直到這回吃到她買的食物，才清楚女兒開始自力更生的事實，也就是準備離巢高飛的季節到了。

第一次吃到女兒薪水買的甜點，心裡卻是百感交集。

〈媽媽的教訓〉薪水上繳 家長協助理財

文／由家（台北市）

父母白手起家，靠著雙薪將4個孩子拉拔到大學，小時候不知雙親的辛勞，直到年長才從母親口中略知一二，如開學前焦頭爛額地籌措好幾萬的學費，退休後還要汲汲於日常的開銷，她後悔當年不該讓大哥以存錢為由而沒拿薪水，以至於也不好開口跟二哥拿，她嘆氣雖然辛苦扶養4個兒女，但完全沒享受到被奉養的福氣。

我記取媽的教訓，也聽許多啃老族不工作、不婚、不生，賴著父母吃住的報導，我暗下決心、說服老公支持。我恭喜大兒子即將拿到自己人生的第一份薪水，告訴他大了能自己謀生，但我們也漸漸老去，肩負的擔子很高興有他一起分擔，況且他也都在家裡吃住，希望他的大部分薪水能貼補家用，有剩餘的我們協助他理財。

孩子有點遲疑，我說會提升零用錢額度，所以不是全部上繳，若有正當用途一樣可以申請動用。當我拿兒子的第一份薪水幫他買醫療保單，保險專員告訴他早買好處多多時，孩子完全臣服於我的安排。太棒了！接下來等老二了，嘿嘿。

〈這樣也很好〉存旅行基金 帶媽媽趴趴走

文／黃檸檬（台中市）

父親走得早，母親含辛茹苦一手將3個孩子拉拔長大，也奉養爺爺到天年，在我心中母親是最偉大的人；因為不想讓媽媽辛苦，大三時我便開始積極找工作，即便當時教授頻頻勸我繼續念研究所，我卻放棄升學之路，一心想擠進大企業，讓母親放下肩膀上的重擔。

畢業前我順利找到工作，拿到第一份薪水時感動到想哭，我拿了部分薪水交給母親，卻被拒絕，認為我一個人出門在外反而更需要錢，我知道母親疼愛孩子不肯收，於是我便將每個月的薪水存下一部分，每年至少一次帶母親到外縣市趴趴走，也鼓勵母親跟朋友出國，並奉上旅行基金；第一次拿旅行基金給母親時，她看著紅包搖頭拒絕，我說：「如果您每次都拒絕，以後就沒有人會給您喔！」媽媽終於笑著收下。

能當媽媽的孩子是我們的福氣，所以從領到第一份薪水的那一刻起，我就決定讓辛苦大半輩子的母親在台灣四處走走，也到國外看看，媽媽的笑容，是我最珍惜的寶物。

〈幫孩子規劃〉專戶存下一桶金 幫忙買房子

文／湯圓（桃園縣）

大兒子第一次領薪水的那一天，興高采烈地領錢給我，說：「爸、媽，有想買想吃的就用這錢去花，以後每個月我會送零用金給你們。」本想我們兩老已有月退金可用，請他把薪水留著用吧，可心念一轉：這是孩子的心意，不可拒絕，回饋才懂得報恩，付出才能培養出責任感。於是立刻欣然接受。

之後這些零用金就以兒子之名專戶專用幫兒子理財，至今已累計超過一桶金。同時遊說他租屋不如買屋，租金再添加一些納貸款，20年後就有自己的房子。於是就在父母幫忙付頭期款之下，晉身為有殼一族，有餘錢還可出國玩玩，逐步完成他的環遊世界夢。

數年後同學會聚餐聊天，回家很有感地告訴我們，比起其他同學，他好像好很多。如何保住孩子的薪水，不讓他變成隨意浪費的月光族，考驗著父母的智慧與用心，在孩子領薪之前我們已做好準備，才能配合孩子的薪資做妥善的規劃，讓孩子留住每一份辛苦賺來的錢。

〈貼心的兒子〉全分給家人 再賺就有了

文／陳秀琴（高雄市）

兒子的第一份薪水是大學時期擔任家教的家教費4000元。

話說當年五、六○年代，最不願意女兒嫁給寡母獨子的家庭。我就是在父母反對，師長、同學不看好的情况下，選擇了擁有寡母獨子身分的先生結婚。

這是緣分，也是我的選擇。所以我下定决心，無論遇到任何的困難，一定要用力的、堅定的撐起這個家。

歲月流逝，兒子、女兒相繼上了大學。有一年寒假，孩子自台北返家，兒子興高采烈拿出他的第一份薪水4000元，然後分給爸爸一仟元，媽媽一仟元，阿嬤一仟元，最後一仟元分給了妹妹，我看了都傻眼了，兒子竟然很高興地説：「這是我的第一份薪水，和大家一起分享。我呢！下個月再賺就有了。」

這就是我的兒子。之後兒子也升格為人父，他仍每個月給我們孝親費，雖然我和他爸爸領有退休俸，但他堅持要奉養，我們就接受了。

我不禁要真心地說：「孩子謝謝你。」