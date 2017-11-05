〈愛情塔羅占卜〉我們的愛情 下一步?

2017-11-05

文／陳詒枚

牌卡繪製／徐英祥

兩人在一起後，你思考過你們的未來嗎？愛情不會停留在原地，而是默默地順著時間變化，你們各自對未來的定義與期待也會有所不同，究竟你們的愛情將走向哪個方向？趕快來做個測驗吧！

〈愛的直覺 選張牌〉

現在，請閉上眼睛，在心中默唸三次：「我們的愛情下一步？」接著，隨著你的直覺，選一張你最有感覺的塔羅牌！選好了，就來看看牌卡解說吧！

選A的人／對應牌卡：太陽

愛情下一步：短期規劃有共識，充滿希望感。

象徵光明的、溫暖有力量的「太陽」，在愛情裡懂得尊重對方，能自在表達自己的情感，帶著愛在經營兩人的關係。

選擇「太陽」這張牌的你，愛情的下一步有短期規劃，具有希望感。你們共同設立兩人在三年內的規劃，這個規劃是有力量、可預見的，而且你們正在努力朝向這個目標邁進。另外，兩人有生寶寶的運氣，若兩人的規劃是生子，那麼將很有機會迎接新生命的到來。對生活的規劃也很有能量去打拚，而且彼此都有共識與默契。祝福你們的愛情能幸福滿滿！

選B的人／對應牌卡：女祭司

愛情下一步：別想下一步了，停在現狀才有轉機。

代表直覺的、充滿神祕的「女祭司」，在愛情裡是被動的，總是會感受到很多細節而使得內心翻滾，但難以向伴侶全盤托出。

選擇「女祭司」這張牌的你，愛情的下一步是沒有下一步，停在現狀是轉機。兩人現在重要的不是思考下一步，而是穩住兩人的關係，當你把眼光放在未來時，會發現遙不可及，兩人的距離也愈來愈遠。你們是否有好好思考兩人的關係？你有多愛他呢？有多久沒好好抱抱愛人了？愛情的未來，將隨著現在這些問題的發展而帶來解答，祝福你。

選C的人／對應牌卡：命運之輪

愛情下一步：時機到了自然會修成正果。

意味著自然而然、時來運轉的「命運之輪」，在愛情裡不強迫或控制，而是順應自然和時間而累積感情的重量與質量。

選擇「命運之輪」這張牌的你，你們的愛情在穩定地前進，把重心放在當下，把握現在的美好，未來是可以規劃且預期的，而現在的每一刻稍縱即逝，能好好把握也是重要的。短期內兩人的愛情不會有太大的變化，會如同現在的關係這般穩定。兩人也說不準更進一步是何時，就隨著時機的到來，屆時再因應與面對，反正時機到了就會修成正果。

選D的人／對應牌卡：魔術師

愛情下一步：把自己及生活照顧好，兩人才有未來。

象徵才智兼備、資源豐厚的「魔術師」，在愛情裡有領導的天賦，你正用盡你的力氣把愛情保護得好好的。

選擇「魔術師」這張牌的你，愛情的下一步是有能量且正在規劃未來。在愛情裡，你重視兩人各自的努力與打拚，你們擁有不同的工作與生活圈，很努力地生活著，即使忙碌，也會儘可能抽出時間陪著對方。你們正期待在不久的將來，能有能力讓彼此的未來過得更好，現在的辛苦只是過程，生活上的豐收與穩定的感情基礎，皆有助於兩人攜手走向婚姻，要繼續幸福哦！

選E的人／對應牌卡：惡魔

愛情下一步：被逼著往前的步調。

代表控制慾、權力高的「惡魔」，在愛情裡擁有主導權，會努力讓愛情的走向朝向自己所想的方向前進。

選擇「惡魔」這張牌的你，愛情的下一步是被逼著往前的步調，這個「逼」代表並非出自你的意願，而是被迫帶往的方向。你有你的考量，對於兩人的未來雖然說不清楚，但並不是現在就立即要改變，因此他人的期待與指引容易造成不愉快，也難以整合兩人對未來的規劃。宜停下腳步，顧慮雙方的需求，並考量感情發展的現況，再做出合宜的回應與保護彼此。