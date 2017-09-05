〈紐約性愛檔案〉成為砲友或 女友的關鍵

2017-09-05

文／喬思琳

他跟她是在四年前一場朋友聚會中認識，兩個人電光火石，當天晚上就一起度過超級激情的夜晚。

回想第一次見面，她說：「我第一次跟他做那檔事時，體會到前所未有的高潮，他的體力非常好，技術也很棒，一個晚上可以做好多次，讓我爽翻天了。」

這對愛玩的男女當年只有二十出頭，正值賀爾蒙旺盛的時期，所以三不五時相約打砲，兩個人的關係就是所謂的「friends with benefit（FWB）」，根據維基字典的解釋就是，「非戀愛或婚姻關係但具有性關係的朋友，其目的主要為雙方解決性慾，並不一定尋求穩定發展，只想保持性愛自由的生活。」

四年來他們從來沒有約過會或是一起出去吃飯，只要一見面就是瘋狂地做愛，辦完事就分道揚鑣。直到有一天，兩人在男方的住處要開始辦事前，突然停電，當時因為天氣很熱，受不了的兩個人跑到附近的餐廳吹冷氣用餐，然後天南地北甚麼都聊，聊得非常盡興，有點驚訝的男生說：「我從來不知道妳這麼聰明有趣。」

「我本來就很聰明。」女方不甘示弱反擊，兩人繼續打情罵俏，男人很紳士地買單，之後握著她的手到公園散步，雖沒有愛愛，卻度過了一個美好的夜晚。

那個晚上讓她重新思考很多事情，一直是她砲友的男生，原來有很多她想要的男人特質，風趣幽默又很紳士，她要的其實不只是一個砲友，而是一個跟她性愛契合、疼她、珍惜她的男朋友。

「這個人我明明就認識四年了，為甚麼我們還只是砲友？」她很懊惱，「如果第一天認識他的那個晚上，我沒馬上跟他發生性關係的話， 我們兩個人的關係是不是完全就不一樣了呢？」

先做愛再做朋友，或是先交往再發生性關係，有的時候愛愛的「順序」是決定妳成為他的「砲友」還是「女朋友」的關鍵。