〈愛情隨堂考〉他是強勢情人嗎?

2017-09-05

文／佛洛阿德

信奉大男人／大女人主義的人往往有獨斷獨行的強勢個性，可能會讓人退避三舍，但有人就是喜歡這類人的果決性格。觀察周圍異性站著與人交談時，最常出現以下哪種小動作，可以透視他／她的個性傾向。

A. 單手插腰

B. 雙手插腰

C. 以手觸碰頭髮或耳鼻

D. 環抱雙臂

〈解析報告〉

選擇A的人

他／她性情溫和，尊重他人，與情人吵架時，經常是主動求和的一方，並不信奉大男人／大女人主義。這類人之中不少偏向小男人／小女人，為了愛願意交出主導權，甘願被戀人支配，充分滿足對方的掌控慾。

選擇B的人

這類人做人做事有魄力，因為過度講求效率，許多時候擔任主導者，尤其是與優柔寡斷型情人交往，他／她乾脆代為下決定，所以旁人誤會他／她是大男人／大女人。其實這類人很講理，情人以理說服，他／她能夠接受，不會為面子堅持，若是戀人獨立性強，他／她更樂意不必為約會去哪兒等瑣事傷神。

選擇C的人

他／她個性敏感，算是體貼的人，並不是大男人／大女人，但是這類人很容易緊張，所以希望大小事都能夠按照SOP進行。情人與這類人溝通，需要坦白講清楚，讓他／她事前了解整體狀況，誠懇拜託之下，這類人願意配合，不會堅持己見，不過出現意外狀況之時，他／她的確會抓狂，戀人必需加強安撫。

選擇D的人

這類人是標準的大男人／大女人，總是將自我擺在第一位，掌控全局才有安全感。兩人交往時，應該由他／她發號施令，情人只能聽從配合。戀人若是提出其他意見與作法，他／她首先覺得權威與能力遭到質疑，因而大為光火，進入戰鬥模式，強勢逼迫對方改變主意，鞏固大男人／大女人的地位。