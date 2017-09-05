〈愛情塔羅占卜〉主婦人妻的成就感

2017-09-05

文／塔羅女巫 傅子綺

一個女生從大學畢業只工作半年，就聽信男友的鬼話：「我會養你一輩子！」而決定辭職結婚留在家，從此她人生的意義只剩下買、買、買，小孩也有保母帶，變成「嫁得好」的幸福女性代表，但故事總要有曲折跟悲劇，所以這故事的後來是老公有了小三，然後要跟「封閉又不知上進的黃臉婆」離婚。

於是大家就互相提醒：「妳看，女人一定要獨立，不能婚後不工作，因為老公成功後一定會有小三。」我覺得這提醒很好，我也贊成女人要工作，就算不是為了生計，也可以為了興趣而完成社會學家馬斯洛所說的「自我實踐的滿足感」。這件事跟結婚不結婚沒有關係，跟是否有一份工作也不是絕對關係，關係的是「自我實踐」。

人妻拒當黃臉婆 自我實踐提升成就感

假設妳的老公跟妳說：「不要工作了，我會養妳一輩子。」妳可以選擇不為錢工作，但不能沒事做，妳要為了「自我實現的價值」而工作。如果妳的「自我實現（夢想）」就是當家庭主婦，那妳就應該規劃好自己要的生活方式、家居模式、生活情調等，例如，妳的專長是收納整理、家具擺設，或者烹飪料理，那就讓自己變成家事達人，將成果貼在社交媒體上，FANS破表成為網紅，收入可能比上班族還豐厚。

不要拿「老公叫我辭職」當藉口，若是本來就對自己的生涯規劃沒有想法，於是選擇了一條看似輕鬆的道路，沒有把「家庭主婦」當偉大的職志，只是占著這坑偷懶休息罷了。如果妳把自己弄成這種甚麼目標都沒有的黃臉婆，那不是老公有沒有小三的問題，是連自己都討厭自己的問題。一個本身就有夢想的女人，絕不會因為人家叫妳辭職，妳就辭職；就算決定當個家庭主婦，也是偉大的夢想，就算不用去打卡上班，也可以有好多理想去實踐，可忙著很呢！

至於老公會不會出軌，跟老婆是否沒有工作沒有絕對關係。老婆有好工作，老公也可能會出軌；老婆有平凡工作，老公也有可能會出軌；老婆不工作，老公還是有可能會出軌。

如果妳成為一個自我都很滿足的家庭主婦，覺得自己在這個位置上貢獻不少智慧，甚至得到很多領悟，不管這份婚姻最後如何，相信妳一定可以肯定自己，甚至發掘出「家庭主婦」的偉大商機和自我價值。

〈塔羅測驗開始〉愛的直覺 選張牌

身為家庭主婦的妳，有沒有在生活中找到「自我實現」的方法了呢？妳的偉大夢想是否已經在計畫中了？還是妳正在積極尋找中？現在就用塔羅牌來看看妳要怎麼樣才能認可自己、實現自我。看到以下這張圖，妳會聯想到A、B、C、D哪一張塔羅牌？

選擇A的妳／對應牌卡：錢幣2

妳的沒自信，主要是因為經常有比較心，總覺得自己差人一等。處在任何環境，妳都會不自覺地比較起來，覺得自己不夠高、學歷不如誰，甚至老公有沒有比誰的老公帥，總會找出自己不如人的地方，常會覺得自己生錯了時代。如果生在別的時代、別的環境，自己就會不一樣了。

這樣愛比較，不能客觀看自己，妳會經常覺得自己很失敗，所以請放下比較心吧！接受就是這樣的妳，不然妳的自我滿足感一定很低的。

選擇B的妳／對應牌卡：聖杯10

妳喜歡感受幸福感，有太多想法和計劃，以致妳總是覺得時間不夠用。妳是那種會讓人崇拜的人，可以說是一個有能力「心想事成」的人，也可以很自然地在大庭廣眾下親吻妳的情人，表現熱情、表現歡樂、表現愛，這樣的妳人生滿足感很高喔！

選擇C的妳／對應牌卡：審判

妳很需要信仰或長輩或親朋好友的支持，一方面因自己不是那麼大膽，另一方面則是希望有人陪伴。如果有人陪伴，儘管生活有些崎嶇挫折，妳也願意接受或跟伴侶一起克服。

只要有家庭親友或任何精神支持，妳就會把大家的夢想跟妳的夢想交融在一起堅持，所以妳是願意為夢想犧牲的人，在乎的不見得是金錢或社會成就，而是團體或是家人認可的共同成就，所以比較能務實地實踐自己。

選擇D的妳／對應牌卡：節制

妳很容易就能得到自我滿足的成就感，比如說喜愛的樂團或歌手舉行演唱會，妳付出代價去買票參加，這就是一種成就感，妳會珍惜；而和朋友一起歡聚時，妳也會主動提供點子，並且盡情享受。基本上，認識妳的人都覺得妳是一個值得信賴的人，對妳有所肯定，妳也對自己的付出獲得肯定而感到開心。

（塔羅牌卡提供／傅子綺）