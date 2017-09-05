〈上班族健檢站〉失敗時從檢視努力程度開始

2017-09-05

文／芙歐娜 圖／達志影像

在電視機前隨意轉台，突然看到一個日本節目《搶救貧窮大作戰》，可以看出該節目的布景和來賓妝髮雖有些歷史，但內容卻吸引著我一直看下去。

生意一落千丈 事出必有因

該集節目內容，請到一個已經營二十年的蕎麥麵店老闆娘，講述自家店生意每況愈下的冏境，並請該節目指點該如何振興生意。一開始先從店家環境拍攝，整間店雖不至於太破舊，但光線昏暗不堪，讓人不想踏入，連餐桌上放置筷子的盒架都是損壞的，光看這用餐環境就有種大地雷之感。中午用餐時間來了一位客人，點了天婦羅蕎麥麵，老闆事先沒有做好任何準備，食物的烹煮過程很隨便，蕎麥麵沒有嚼勁不說，料理天婦羅還是在點餐後才把蝦子解凍再炸，配餐的芥末醬不是用新鮮山葵現磨，而是用人工調味醬調和而成，整份料理弄好上桌，居然快二十分鐘，想當然這麼不用心的料理，客人是沒吃完就走，節目主持人還打趣地說，客人用餐時間比料理時間還快。

觀察一整天，中午跟晚上的營業時間居然只來了這位客人，當天的營業額只有九百八十日幣，因為入不敷出，店內用水、用電費早就積欠良久，也沒有多餘的錢可以整修店面，提供客人更好的食材和服務。因為生意不好，連帶老闆散漫的態度，還有不能給家人好的生活品質，也讓其它家人憂心不已。

輕易找藉口 難有好成績

節目標榜搶救貧窮，明確列出生意不好的原因，再幫他們覓得名店師傅，指導他們做出好吃的蕎麥麵，經過一番特訓及該節目的幫助下，將店內稍事整修並重新開幕，果然當日就創出七萬日幣營業額的好成績。

或許有人會說，日本人就是喜歡做這種看似很勵志的節目效果，但我卻覺得該節目所要傳達的「做了什麼努力」的信念很重要。人很容易用：「我沒錢啊！」、「我就是沒有一個富爸爸啦！」、「哼！他一定是靠關係才有今天的成就」、「他就是條件好才能找到好工作」……等很多藉口來逃避失敗，卻忽略了大部分的成功人士背後，是下了多少工夫才迎得這得來不易的成就。

小時候看這節目只會覺得，會上節目需要被拯救的店家，沒錢好可憐啊！但隨著年紀漸增，會發現任何失敗都是有原因的，不單只是貧窮這麼簡單。這個節目早已無製播，時空背景也和現在環境大有差異，但從該節目中，了解如何從失敗中去增強自己能力所不足的，卻給我很大的省思。

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