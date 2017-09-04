清明時節太感人 加演再現搶票潮

2017-09-04

〔記者凌美雪／台北報導〕綠光劇團於2010年創立「台灣文學劇場」系列，「首步曲」由吳念真導演改編台灣優秀文學作品《清明時節》，上週末展開第3度巡演，預計於9至10月間巡迴台北、台中及高雄，由於口碑賣座俱佳，臨時加場也呈現搶票情形，目前除高雄，其餘場次幾乎皆已售罄。

專業劇評人張啟豐評此劇為「台灣劇場語言精煉巔峰之作」，而時隔7年重登舞台的《清明時節》，無論老班底、新主角，都有著經歲月淘洗後情感韻致更為悠深的詮釋。其中，在外遇關係裡飾演正宮的林美秀，在現實生活裡升格人妻，演小三的張靜之則陸續演了不同的小三角色，兩人都表示，對於感情世界有更多理解與寬容。由電視劇一哥重回舞台劇的王耿豪，則精準詮釋了外遇男優柔寡斷卻在錯誤的抉擇裡勇敢的性格。

還有飾演小三父親的柯一正、超狂喜角李永豐、接替李良仁演出守墓人的陳竹昇等，吳念真說，身為導演，能跟這麼精良的演出團隊合作，實在很幸福。但在首演致謝詞時，提及李良仁的辭世仍難掩哽咽，害得台下看戲的李良仁的太太及多位好友們都熱淚盈眶。

台上哭哭笑笑演著台下的尋常人生，吳念真相信，戲劇最終是一種溫暖的療癒。而《清明時節》的好口碑，除受邀成為兩廳院30周年主辦節目之一，同時受邀加入中信文教基金會2017年新舞臺藝術節演出節目。中國信託商業銀行更以「真情贊助」之名實質贊助吳念真，因此，特別加開的9月8日場次，也因5折及7折破天荒票價折扣回饋中信卡友，使票券因此秒殺。