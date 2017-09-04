〈活動看板〉心靈成長

2017-09-04

只有出家人才需要修行？其實修行就是心靈成長，現代人的生活、工作、人際關係等等遠比過去更複雜，所以更需要修行。但修行不是不食人間煙火，最精采的人生，莫過於透過智慧慈悲所展現出來的圓融無礙。維摩詰的人生正體現了這種精神。

泰山文化基金會「照亮心靈─善念行動，改變世界」講座，9月13日星期三晚上7點，由中華維鬘學會名譽理事長鄭振煌主講「活出維摩詰的精采人生」，地點在台北市立圖書館總館。請先上網報名，http://www.taisun.org.tw。

洽詢電話：（02）2501-7722