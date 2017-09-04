〈親愛家人〉兄妹情深 一直都在

2017-09-04

文／連姿頤

淡淡的豆香和濃郁的茶韻剝離相對。疏遠的我們。

3歲，我們之間的距離。從親近到陌生，從嘻鬧到不語，或許這是每對兄妹都會經歷的過程，但在我們之間特別明顯。

我們有著相似的面容、相反的性格，南轅北轍。從出生開始的你，是天之驕子。

而我，就是玩沙玩土的野孩子。

曾經，我也怨過父母的不公，甚至，仇視過你對我如僕的態度。也因為你的過度耀眼，讓我過度自卑；走在你的影子裡，我知道自己無人可依賴，一步一步地，我獨自一人走向過度遙遠的光明。

前些天裡，已搬出去外頭住的你回來了，帶了幾杯飲料，其中一杯是給我的豆漿紅茶，那時的我並不在家，而那杯飲料被放進了冰箱保存。

夜晚時分，淺眠的我聽到難得回來一趟的你在和母親聊天，話題漸漸地轉到了我身上來。

原本安靜聽母親講話的你突然說：「我覺得妹妹都不像女生了。」頓時，母親沉默了下來，而躺在床上的我一陣鼻酸。我們都知道，你所說的，是我比起其他女孩的過度堅強，只是我沒想到會是你注意到。

隔天，你回去軍中後，我無意間打開冰箱看到了那杯豆漿紅茶，頓了一會兒，我將它拿出，插上吸管，輕啜了一口。

無糖的。

剎那間，又是一陣鼻酸。原來，你並非一直走在前頭；原來，距離並非那麼的遙遠。

你知道我的不嗜甜，我懂你的愛甜成癡，我懂你所有大大小小的習慣，你看見了我所有的獨自努力。我們是最了解對方的人，甚至連父母也比不上。

相似的容顏、相近的距離。我們是兄妹。

濃郁的茶韻與淡淡的豆香交織相融。相近的我們。